I Brabrand har de allerede revet fem boligblokke ned

Fem boligblokke med 300 boliger er blevet revet ned i Gellerup og Toveshøj i Aarhus, og det er sket ad frivillighedens vej.

Det siger direktøren for Brabrand Boligforening, Keld Laursen.

»Beboerne er blevet genhuset inden for opsigelsesperioden på et år, alle sammen gennem frivillige aftaler.«

»Så der er ikke nogen, der er blevet sat på gaden,« siger Keld Laursen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lovede i sin nytårstale et opgør med ghettoer og parallelsamfund.

»Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at bryde betonen op og rive bygninger ned. Sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder,« sagde statsministeren.

Det er netop, hvad de har gjort hos Brabrand Boligforening.

60 procent af de berørte beboere tog imod boligforeningens tilbud om genhusning, mens 40 procent selv fandt et alternativ.

Tre beboere nægtede at fraflytte deres lejligheder og indbragte sagen for Boligretten, hvor de tabte den.

Herefter valgte de tre beboere at fraflytte.

Det er ikke en let beslutning at sende familier væk fra et område, de egentlig er glade for at bo i, erkender direktøren.

»Når man vedtager sådan en plan, så er der nogle menneskelige omkostninger, når mennesker skal fraflytte en bolig, de egentlig er glade for at bo i.«

»Vores opgave som boligforening er at prøve at gøre fraflytningen så rimelig og ordentlig som muligt.«

»Det gør vi ved blandt andet at have nogle medarbejdere, der taler med beboerne og forsøger at hjælpe dem videre, så godt vi formår,« siger Keld Laursen.

Den aarhusianske boligforening kan måske blive en slags rollemodel for andre boligforeninger, som ønsker at gå samme vej.

Keld Laursen er tilfreds med, at statsministeren sætter emnet på dagsordenen:

»Jeg synes, det er rigtig fint, at statsministeren lægger så stor vægt på dybest set at bryde den negative sociale arv i de her boligområder. Det er et vigtigt emne og godt at få sat fokus på,« siger Keld Laursen.

Selv om boligblokkene er revet ned, er arbejdet med helhedsplanen ikke afsluttet endnu.

Renoveringen af de øvrige blokke er fortsat i gang, og der forhandles med investorer om salg af jord til opførelse af privat boligbyggeri.

Idéen er at skabe et område, hvor der både er almene boliger, private boliger, butikker og erhverv.

