Hvorfor vil vi betale mere for tryksværte?

Denne artikel findes både på b.dk og i den trykte avis. Ville du betale samme beløb for ordene i de to formater?

Artikler på internettet vinder i mange henseender over artikler på papir. Man kommer nemt videre til andre historier om samme emne og får måske endda illustrationer i form af levende billeder og lyd.

Så læserne burde faktisk betale lidt mere for stof på nettet. Virkeligheden er bare den stik modsatte – nemlig at læserne vil betale væsentligt mindre og helst ikke noget som helst.

Udfordringen har været lidt af en hovedpine for dagblade over hele verden de seneste år. Indholdet i form af troværdige tekster og billeder skal jo stadig kreeres og kræver derfor en vis indsats fra medarbejdere på løn.

Fænomenet er også vidt udbredt inden for eksempelvis musik og film: Man kan i mange tilfælde tage væsentligt mere for et fysisk format end adgangen til nøjagtigt samme indhold i vægtløs version. Vi foretrækker ganske enkelt produkter som film, bøger og souvenirfotos i fysiske formater og finder ikke nødvendigvis deres digitale fætre pengene værd.

Journal of Consumer Research har offentliggjort en omfattende undersøgelse af årsagerne. Et hold forsøgspersoner blev udsat for fem eksperimenter med indhold på fysiske og digitale formater.

Forskerne sendte for eksempel folk på sightseeing i Boston i USA og havde uden deres vidende delt dem i to grupper. Arrangementet som sådan var gratis og inkluderede nogle flotte selfies med en af byens kendisser som trækplaster. Man bad kun deltagerne give et beløb efter egen smag og pengepung til vedligeholdelse af byens ældste kirke.

Forskellen var fotografiets art. Nogle fik det sendt til deres mailadresse. Andre fik et traditionelt Polaroid på papir. Og rigtigt gættet: Den ene gruppe donerede i gennemsnit 2,29 dollar til kirken, den anden i gennemsnit 3,39 dollar – altså op mod 50 pct. mere.

Så et fysisk produkt virker som mest værd. Og forskellen handler ifølge forskerne ikke om, hvad det har kostet i tilvirkning, eller hvor længe det kan bruges. Forskellen handler alene om en lidt udefinérlig følelse af ejendom. Hvis du kan holde et konkret produkt og veje det i hånden, føles dit ejerskab stærkere.

Undersøgelsen finder samtidig en lille forskel i brugerne: Når du ikke føler noget for et bestemt produkt, er du ret ligeglad med formatet. Hvis du gør, foretrækker du det fysisk.

En gruppe studerende ville for eksempel betale mindre for lærebøger, de typisk returnerede efter studiet. Hvis de derimod havde særlige følelser for indholdet i forvejen, betalte de en højere pris for den fysiske bog end for den digitale udgave.