Hvor vigtig er vores viden om naturvidenskab?

Ofelia Albæk Fanth (t.v.), Peter Albæk Fanth, Heidi Albæk Fanth og August Albæk Fanth

Ofelia Albæk Fanth, 11 år, 5. klasse; Peter Albæk Fanth, 40 år, contract manager; Heidi Albæk Fanth, 41 år, afdelingsleder i Gentofte Kommune, og August Albæk Fanth, ni år, 3. klasse.

Synes I, at naturvidenskabelige fag er sjovere end dansk for eksempel?

Ofelia: Det er blandet. Hvis man har om noget sjovt i dansk, er det kedeligt at have naturteknologi, så vil man helt klart have flere dansktimer. Og omvendt.

August: Det er sjovt at lave forsøg.

Tænker I, at det vil hjælpe børn og unge med at forstå samfundets udvikling, hvis de får en bedre natur­videnskabelig forståelse frem for at lære om kongerækker i historie?

Peter: Jeg tror ikke nødvendigvis, at man bliver bedre til at analysere samfundet. Jeg tror, det vil hjælpe på at skabe en interesse, så det bliver et naturligt valg senere at søge i en naturvidenskabelig retning, når det gælder uddannelse.

Heidi: Hvis det bliver meget læsestof frem for »hands on«, tror jeg det bliver svært at fastholde interessen især i de mindre klasser.

Læs også Regeringen vil indføre naturfags-ABC for alle skoleelever: »At være et dannet menneske handler ikke blot om at læse litteratur«

Kenneth Kongstad (t.v.) og David Kongstad

Kenneth Kongstad, 49 år, ingeniør og David Kongstad, otte år, 2. klasse

Hvad siger du til at have mere om natur frem for at læse bøger i dansk?

David: Det ville være bedre. Natur og teknik er godt.

Tror du, man vil få en bedre forståelse for samfundets udvikling ved hjælp af naturvidenskab i forhold til samfundsfag?

Kenneth: Det skader i hvert fald ikke. Med min baggrund som ingeniør, synes jeg, at naturfag er vigtigt og vil styrke forståelsen. Så længe det ikke går ud over de andre fag.

Axel Dalsgaard Schiller (t.v.) og Villads Korslund Dalsgaard

Axel Dalsgaard Schiller, 16 år, 9. klasse og Villads Korslund Dalsgaard, 14 år, 8. klasse

Hvad tænker I om, at børn og unge skal have en bedre naturvidenskabelig forståelse for at kunne forstå samfundet?

Axel: Som udgangspunkt synes jeg, det er en god idé, fordi man med fysik og kemi kan forklare, hvordan og hvorfor noget sker rent fysisk. Biologi er også vigtigt for at kunne kende til kroppen og generne.

Villads: Jeg er mere til dansk og tysk, men jeg tror, det er en god idé, for så lærer man jo mere.

Jeanette Bach Andreasen (t.v.), Caroline Ribens og Malene Hougaard

Jeanette Bach Andreasen, 25 år, socialrådgiver; Caroline Ribens, 25 år, sygeplejerske og Malene Hougaard, 25 år, selvstændig frisør

Hvad tænker I om, at regeringen prøver at sikre en naturvidenskabelig dannelse, så man nemmere kan forstå samfundets udvikling?

Jeanette: Det giver meget god mening. Da jeg gik i folkeskole, var der ikke meget fokus på naturvidenskab. Man skal gøre det spændende, så børnene forstår, hvad det går ud på og give dem nogle eksempler fra virkeligheden.

Caroline: Jeg tror også, det gør, at folk nemmere finder ud af, hvad de gerne vil i fremtiden. Man finder måske ud af, at kemi er spændende, hvis man lærer betydningen af det.

Tror I, det vil styrke børn og unges forståelse af udviklingen i samfundet?

Malene: Helt sikkert. Som frisør, hvor der indgår meget kemi, tænker man jo over, hvordan man gør det hele bæredygtigt. Fokus ændrer sig jo meget, og lige nu handler det om, hvordan vi passer på vores natur samtidig med, at vi skal have noget, der virker.