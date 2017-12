»Hvis jeg fra mit hjem i Hellerup skulle samle alt det plastik sammen, der ligger langs Ryvangs Alle, ville jeg aldrig komme på arbejde«

Henrik Beha Pedersen har igennem sin karriere som både miljøbiolog og sejler set, hvordan vi har fået et alarmerende stort problem med plastik, der hober sig op på strandene. Igennem sin organisation Plastic Change taler han for, at vi finder en ny måde at leve med materialet på.