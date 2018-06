Hvis du ser en medindsat blive stukket i øjet med en gaffel, så luk dine egne øjne

En god forbrydelse er drab, men ikke drab på hvem som helst. 47-årige Tom Hansen siger sådan i et forsøg på at forklare, hvor afgørende forbrydelsen er for ens tid i fængsel:

»Er det drab på en tilfældig kvinde, så kommer du nederst i hierarkiet. Er det drab på børn, så kommer du nederst i hierarkiet. Er det drab på din kæreste, er det fint nok. Jeg sad inde for drabsforsøg på min daværende kæreste, så jeg sad egentlig lunt. Men havde det været en tilfældig kvinde, var jeg kommet til at sidde helt nede i bunden.«

Den logik, siger Tom Hansen, giver absolut ingen mening for mennesker uden for fængselssamfundet. Den giver heller ikke mening for ham. Men i fængsel kan man ikke tillade sig den luksus at bede om gode argumenter.

Inden Tom Hansen i 2014 blev idømt syv års fængsel for drabsforsøg på sin daværende kæreste, levede han et ubemærket forstadsliv med fast job, sunde fritidsinteresser og ren straffeattest.

Som førstegangsafsoner skulle han øjeblikkeligt tillære sig de indsattes adfærdskodeks.

Kriminelle er i fængsel for at modtage straf og besinde sig på at overholde statens love. Men de indsatte har skabt deres egne uskrevne love i statens fængsler.

Noget af det første, som Tom Hansen lærte i lukket fængsler, var:

Tom Hansen var forberedt. Allerede under sin varetægtsfængsling havde en erfaren kriminel gjort ham opmærksom på, at man bør medbringe sit domsudskrift i lukket fængsel. Et domsudskrift redegør i detaljer for ens straffesag.

De medindsatte vil vide, hvad man er dømt for. Ikke alle slags forbrydere er velkomne. Domsudskriftet er fængselssamfundets svar på curriculum vitae.

Lige så snart Tom Hansen ankom til lukket fængsel, blev han straks hilst velkommen af en mand med forbryderens magt aflejret i sin krop.

Det var, fortæller Tom Hansen, »den største mand, jeg nogensinde har set, og han stillede sig i døråbningen og spurgte til mine papirer. Jeg viste dem, og han sagde, at det nok skulle gå. Så siger han lige: »Det er mig, du skal snakke med, hvis du skal bruge mobiltelefoner eller stoffer. Jeg er købmanden på afdelingen««.

Medindsatte vil sikre sig, at nye indsatte har »rene papirer«.

Er det drab på en tilfældig kvinde, så kommer du nederst i hierarkiet. Er det drab på børn, så kommer du nederst i hierarkiet. Er det drab på din kæreste, er det fint nok. Tom Hansen, idømt syv års fængsel for drabsforsøg

»Urene papirer« er i fængselssamfundet at være stikker, f.eks. at have angivet andre kriminelle under sin retssag.

»Urene papirer« er også at have begået seksualforbrydelser.

De to grupper befinder sig allernederst i fængslets interne hierarki, hvis de da ikke bliver ekskluderet af andre indsatte.

I flere måneder har Berlingske fulgt en lang række personer fra narkoverdenen. En af dem er den narkodømte bagmand John. Han fortæller om en situation fra fængslet, hvor en seksualforbryder fik kastet kogende vand i hovedet af en medindsat. Endda selv om vedkommende stod lige ved siden af en fængselsbetjent. De andre indsatte støttede overfaldet. Han skulle bare rammes, siger John. De øvrige ville under ingen omstændigheder dele afdeling med sådan en mand.

Hvis en indsat bliver anset for at være stikker eller seksualforbryder, kan andre indsatte også finde på at bede ham om at flytte afdeling eller gå frivilligt i isolation.

John er lige blevet løsladt efter en lang dom som narkobagmand.

Kriminolog Linda Kjær Minke kalder visning af domsudskrifter for et »parallelt visitationssystem« blandt de indsatte.

Allerede i 2012 beskrev hun fænomenet i sin bog »Fængslets indre liv« efter flere måneders feltarbejde i Statsfængslet i Vridsløselille.

Linda Kjær Minke konkluderede ligesom Tom Hansen, at der er forskel på at begå en forbrydelse over for en tilfældig kvinde og ens egen kone. Var der tale om vold mod »hustru, kæreste eller søster«, kunne man godt afsone blandt andre fanger.

De to dømte narkobagmænd Jens og John fortæller, at deres dom hjalp dem i fængslets interne hierarki.

»Når du er dømt for at besidde mange hundrede kilo hash, får du så høj status i fængslet, at ingen kommer og beder dig om at opbevare 20 gram hash. I det store hele fik jeg lov at passe mig selv,« siger John.

Viktor afsoner en dom på 12 år for drab. Han har også haft høj status:

»Når jeg sidder for drab, ved de andre også, at man ikke bare har det i munden.«

I samfundet er en grov forbrydelse ildeset. I fængselssamfundet kan den være velset.

Stofmisbrugere med korte straffe kan derimod risikere en svær tid i fængsel. Det ved Tommy. Han har haft et heroinmisbrug i 20 år og siddet i fængsel i cirka ti.

»Jeg har altid forsøgt at skjule mit stofmisbrug i fængslet, for det kan blive brugt imod en,« siger han.

En stofmisbruger med en kort narkodom kan blive anset for svag og en potentiel kilde til indtjening og udnyttelse.

Hvis man som indsat ikke allerede kender den vigtigste uskrevne regel i fængsel, lærer man den hårdt og hurtigt:

I begyndelsen af Tom Hansens afsoning slog han en sludder af med fængselspersonalet i det lukkede fængsel. Den slags hyggesnak med personalet blev han advaret stærkt imod.

Ifølge Tom Hansen gjorde en medindsat ham det klart, at han ville blive opfattet som stikker, hvis han snakkede med personalet, og de derefter visiterede afdelingen for stoffer og mobiltelefoner. Hvem havde så sladret? I fængslet ville Tom Hansen ikke være uskyldig, indtil det modsatte var bevist. Der ville være kontant afregning fra de andre indsatte.

»Jo mindre personalet ved, jo bedre har vi indsatte det. Sådan tænker man i fængsel,« siger Tom Hansen.

Hør Tom Hansen fortælle om de interne hierarkier:

Når man som indsat undgår kontakt med fængselspersonalet, er der kun én slags bekendtskaber tilbage på afdelingerne – de kriminelle. Der er ikke nogen lovlydige til at normalisere billedet i hverdagen. Det kan forstærke de indsattes egne normer. Verden mod os. Os mod verden. Ingen mellemveje.

Hvis nogen er lavt i hierarkiet, kan de også smadre en, som er upopulær. På den måde kan man stige i hierarkiet. Jens, narkodømt bagmand

Tom Hansen fortæller om en voldsepisode på sin daværende afdeling:

De indsatte havde delt køkkenet op i to. Et komfur til muslimer og et komfur til svinekødsspisende indsatte. På et tidspunkt kom en indsat til at stege bacon på den forkerte stegepande. Det fik konsekvenser. En gruppe indsatte med udenlandsk baggrund mente, at forseelsen var en bevidst provokation, siger Tom Hansen:

»Tre mand kom ud i køkkenet og overfaldt ham derude. Jeg stod og så det. De stak ham i øjet med en gaffel,« siger Tom Hansen.

»Regel nummer et i fængsel er, at du ikke siger noget til nogen. Så jeg kunne ikke fortælle det. Det er jo sindssygt hårdt at se nogen blive overfaldet på den måde og ikke kunne gøre noget. Bare se, at de skyldige går fri.«

I april blev en fængselsbetjent overfaldet af en indsat, som havde lavet et slagvåben ved at putte en tundåse i en strømpe.

Tom Hansen fortæller, at selv ofret for gaffeloverfaldet tav om gerningsmændene. Påstod, at han selv havde stukket en gaffel i sit øje. Ellers ville han blive stemplet som stikker.

Vold mod en udvalgt syndebuk i fængsel kan opleves som »funktionel nødvendig« blandt de indsatte, skriver kriminolog Linda Kjær Minke i sin bog.

»Den ritualiserede vold mod syndebukken genskaber orden i fængselssamfundet,« skriver hun. Volden mod en syndebuk virker bekræftende på de indsattes sociale tilhørsforhold og solidaritet med hinanden.

Andre nuværende og tidligere indsatte skildrer også voldsepisoder fra fængslet. Ingen af dem kunne finde på at berette om volden og ydmygelserne over for fængselspersonalet.

Fængsler Fængselspersonale skal notere deres magtanvendelser over for indsatte. I 2006 anvendte fængselspersonalet magt i 118 tilfælde i de danske fængsler. Ti år senere, i 2016, var der 1.144 magtanvendelser. Når en mistænkt venter på sin retssag, kan han være varetægtsfængslet i et arresthus. Som varetægtsfængslet kan man være indespærret op til 23 timer i døgnet. Med en lang fængselsstraf vil den dømte typisk starte afsoningen i lukket fængsel – omgivet af mure og med alarmer, overvågning og kun med mulighed for at ringe til personer godkendt af kriminalforsorgen. Alle samtaler optages på bånd. Den dømte kan senere blive flyttet til åbent fængsel. Med en kort straf vil den dømte typisk afsone i åbent fængsel. Han kan forlade fængslet og har f.eks. mulighed for at have en mobiltelefon udlånt af fængslet. Indsatte kan sidde på særlige afdelinger. Der er bl.a. særskilte afsnit for indsatte i misbrugsbehandling og for »negativt stærke fanger« tilknyttet rocker- eller bandemiljøet. Hvis indsatte føler sig truet, kan de bede om udelukkelse fra fællesskabet, også kaldet frivillig isolation. Isolationsfængsling kan foregå helt uden kontakt til andre indsatte, men det kan også foregå ved, at den indsatte kun opholder sig sammen med andre isolationsfængslede. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Viktor fortæller om at overvære et overfald med en sleben smørkniv:

»Var jeg blevet spurgt til episoden af vagterne, havde jeg ikke set noget som helst. Ellers ville jeg blive betragtet som stikker. Så ryger du nederst i hierarkiet, og din eneste udvej er reelt at gå i frivillig isolation«.

Som indsat gør man klogt i at holde sin viden for sig selv. Især den viden, man opsamler om stoffer i fængslet:

23-årige Frederik sidder i åbent fængsel med en narkodom på halvandet år. Han siger, at »et åbent fængsel er en guldmine for en pusher«. Man har samlet en masse kunder på et meget lille område.

Typisk foregår indsmuglingen under besøg eller udgang og transporteres i endetarmen. Eller ved at blive kastet ind over muren til fængslet.

I april 2018 blev en fængselsbetjent også dømt for at modtage bestikkelse fra bandemedlemmer af Loyal To Familia, mod at han indsmuglede minimum 300 gram hash ind i fængsel.

For 100 kr. får en køber som regel et gram til halvandet i åbent fængsel, siger Frederik. Det er næsten samme pris som på Christiania.

23-årige Frederik mener, at fængsler er bedst tjent med hash.

Prisen stiger i lukket fængsel, hvor indsmugling er mere krævende. Formand for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, vurderer, at mindst halvdelen af alle fanger jævnligt ryger hash i fængslerne, formentlig langt flere, indskyder han. Mindre stikprøver tyder på, at helt op mod 80 procent af fangerne kan have en eller anden form for misbrug i visse fængsler, tilføjer han.

»Vi vil aldrig kunne undgå stoffer i fængslerne,« siger Kim Østerbye og forklarer, at det er et valg mellem to onder. Man vil kunne reducere mængden af stoffer i fængslerne betydeligt ved at forbyde alle besøg, forbyde udgang og ved at sende de indsatte i isolationsceller.

»Men på den måde vil vi ødelægge dem som mennesker. Vores opgave er også at forsøge at resocialisere fangerne og øge sandsynligheden for, at de ikke ender i ny kriminalitet. Det er i hele samfundets interesse,« siger han.

Hvis man som indsat opdager hash eller stoffer i et køkkenskab eller en vaskemaskine på et fællesområde, er det – ifølge de indsattes kodeks – en god idé at ignorere sit fund og huske reglen »Ikke se. Ikke høre. Ikke tale«. Alternativet er formodentlig at blive opfattet som stikker.

Frederik siger, at fængselsbetjentene nogle gange kigger den anden vej, selv om de indsatte ryger hash. Tre andre indsatte – to fra lukket fængsel, en fra åbent fængsel – bekræfter, at nogle fængselsbetjente ser igennem fingre med hash på afdelingerne.

»Folk holder raseriet lidt længere nede, når de får lov til at ryge,« siger Frederik, »Jeg kan huske engang, hvor der næsten ingen hash var i fængslet. Så var der en, som havde 50 gram – der var da nogle stykker, som røg på ham for at tage det fra ham. Hvis de selv havde haft noget hash, var det jo ikke sket.«

Kim Østerbye fra Fængselsforbundet erkender, at det sker, at ansatte undlader at gribe ind, selv om episoden strider med fængslets regler.

»Man skal blot huske, at det ud fra en faglig vurdering fra fængselsbetjentenes side, fordi de skønner, at det ikke er hensigtsmæssigt at sende vedkommende fem dage i isolation.«

Alene i 2016 blev der i 3.371 tilfælde fundet euforiserende stoffer.

Der er masser af stoffer i fængslerne

De, der kan skaffe stofferne i fængsel, har magten, siger 45-årige Tom R. Han har siddet i fængsel 21 år af sit liv for blandt andet vold og røverier og har altid haft nemt ved at skaffe narko i fængsel:

»Hash og hårde stoffer får den sorte økonomi til at køre rundt sammen med telefoner. Man får især stoffer ind gennem besøg. Man siger for eksempel til en anden indsat lavere i hierarkiet: På torsdag, når din mor og far kommer på besøg, kommer der nogen og giver din mor og far 100 gram hash, og det skal de have med ind. Forældrene får at vide, at deres søn bliver skilt ad, hvis de ikke gør det.«

Afviser en sårbar indsat at skaffe eller opbevare stoffer, er der risiko for, at han må gå i frivillig isolation, siger fem nuværende og tidligere indsatte.

At være i frivillig isolation er omgærdet af lav status i fængsel. Man bliver, ifølge de indsatte, typisk stemplet som stikker, seksualforbryder eller skyldner. I 2016 gik 370 i frivillig isolation i de danske fængsler. I gennemsnit er der cirka 3.400 indsatte pr. dag i Danmark

John er lige blevet løsladt efter en lang dom som narkobagmand. Han har samme oplevelse:

»Jeg har oplevet eksempler på, at indsatte blev tvunget til at opbevare stoffer i et kondom oppe i røven, fordi de ikke kunne betale deres gæld. Andre gik i frivillig isolation eller forsøgte at blive flyttet til andre fængsler. Men de kriminelle kender andre kriminelle. Når du skylder penge, er det kun et spørgsmål om tid, før du bliver fundet,« siger han.

Det er grunden til, at førnævnte Tommy med 20 års stofmisbrug foretrak at hemmeligholde sin trang til hårde stoffer. Risikoen for at blive udnyttet, gældsat og lande nederst i fængselshierarkiet var overhængende.

Dog lykkedes det en overgang at tilbyde sig selv som »æsel« i fængsel på en måde, han kunne acceptere. Et såkaldt æsel opbevarer hash for andre inde i fængsel. Som modydelse fik han lidt af hashen, beskyttelse af sine såkaldte partnere og lov til at spise og styrketræne med dem. Ved at spise og træne med en magtfuld gruppe kunne han fremvise sit sociale tilhørsforhold og positionere sig.

Den beregnede adfærd har han ufrivilligt bragt med sig i misbrugsbehandling. Han vil gerne være stoffri. Han vil gerne være en god ven. Han vil gerne være en god far. Men:

»Det ligger så dybt i en, at man altid skal have noget på andre. De kaldte mig edderkop i misbrugsbehandlingen, fordi jeg kørte min egen skjulte dagsorden, hvor jeg altid havde nogle hangs på andre, så de ikke kunne stikke mig. Det går sgu ikke, hvis du vil være stoffri. Men det er svært at smide fra sig.«

Tommy havde lagret erfaringen, at man altid skal være på vagt og:

Indsatte højner chancen for en fredelig afsoning, hvis de forstår at indtage en rolle, som fængselssamfundet har gavn af. Det gælder om at skabe nytteværdi på sin afdeling, især i lukkede fængsler.

Narkodømte Jens uddyber, at nogle kan lave mad til andre indsatte, nogle kan gemme stoffer, andre kan smugle dem ind, og »hvis nogen er lavt i hierarkiet, kan de også smadre en, som er upopulær. På den måde kan man stige i hierarkiet«.

Inden Viktor begik drab, var han en veluddannet ung mand med fast job. I fængsel har han f.eks. haft boglig nytteværdi. Han har hjulpet andre indsatte med eksamener og med at forklare indholdet af breve.

Er man er lavt rangerende i hierarkiet og uden en funktion, kan man få påduttet en funktion. Tom Hansen forklarer:

»De svage fanger bliver brugt til alt det beskidte arbejde. Dem, der sidder øverst oppe, skal helst gå fri. Hvis de har en mobiltelefon, og jeg er en svag fange, så kommer de og giver den til mig og siger »du skal holde min mobiltelefon, den skal du gemme for mig«. Bliver den så fundet, så skylder jeg ham en mobiltelefon.«

45-årige Tom R fortæller, at han selv udnyttede svage indsatte og brugte dem som såkaldt »fidibus«, en form for tjener under sine fængselsophold.

Tom Rs fidibus transporterede stoffer ind, gemte hans telefon, gjorde rent og vaskede hans tøj. Til gengæld modtog den såkaldte fidibus beskyttelse og blev begunstiget med, hvad fængselssamfundet opfattede som tolerance:

»Han fik lov til at sidde på samme afdeling som os. Han kunne have siddet på b2 sammen med børnepillere og folk, der skylder penge. Men han valgte det andet i stedet for. Han fik det valg. Man går ind til folk og siger: »Du har to valg. Enten pakker du dine ting nu, eller også er du en, som arbejder for mig. Sådan er det bare. Så gør du alt, hvad jeg siger«,« fortæller Tom R.

Undgår de indsatte at komme på tværs af fængselssamfundets egne grundregler, kan de lykkes med at gå i fred. Men, påpeger flere, de indsattes egne grundregler står ofte i kontrast til statens grundregler og værdier.

De handlinger og egenskaber, som gør en til vellidt borger i fængselssamfundet, vækker afsky i det omgivende samfund. Det gør resocialisering vanskeligt.

34,9 pct. af de mandlige indsatte bliver dømt for ny kriminalitet inden for to år efter deres løsladelse.

Tom R. fortæller, at han under sit fængselsophold udnyttede svage indsatte og brugte dem som såkaldt »fidibus«, en form for tjener. Vedkommende skulle så blandt andet vaske tøj og gøre rent for ham.

Flere indsatte kalder fængslet for en uddannelse.

Det, forstår den narkodømte John godt. Han fik en dom på seks år som ledende figur i et narkonetværk og er lige blevet løsladt. Han fastholder, at han har holdt sig på den rigtige side af loven. Men siger:

»Jeg har afsonet min straf. Jeg vil gerne lægge min dom bag mig, yde noget, bidrage og være en del af samfundet. Men så står 80 pct. og siger: »Du har ikke ren straffeattest, så vi kan ikke ansætte dig«. Der hvor jeg ved, at jeg kan stole på folk. Der hvor jeg ved, at jeg er accepteret. Der, hvor jeg ved, at jeg havde en betydning – det er jo tilbage i det kriminelle miljø. Så hvorfor skulle jeg vælge samfundet, der står og kigger nedladende på mig, når det kriminelle miljø står med åbne arme og siger, »hvor blev du af?««

Navnene Viktor, John og Jens er opdigtede af hensyn til deres fremtid og af hensyn til de interne regler i den kriminelle underverden, hvor tavshed er guld. Berlingske kender deres identitet.