»Hvis der stod nogle forbrydere hver eneste dag på Slotspladsen, ville de blive anholdt«

Christianitterne blokerede tirsdag morgen hovedindgangen til Pusher Street for at »rydde lidt op« i gaden. Men de gør sig ikke forhåbninger om, at det betyder et stop for hashhandel på Christiania. Fredag åbner gaden igen, lyder det. Hvorfor kan Christianias åbenlyse hashhandel tilsyneladende ikke stoppes?