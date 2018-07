Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har sparket en eventuel undersøgelse af, hvorfor flere ministerier i første omgang ikke udleverede lovpligtigt materiale til Tibetkommissionen, et godt stykke ud i fremtiden.

Det sker med nedsættelsen af en ny Tibetkommission, som bakkes op af Venstre og Socialdemokratiet.

I Dansk Folkeparti – der sammen med Enhedslisten, Alternativet og Radikale havde gjort indsigelser – er retsordfører Peter Kofod fortørnet.

»Det er helt vildt. Selvfølgelig skal vi have undersøgt, om nogen i systemet aktivt forsøger at hindre kommissionen at gøre dens arbejde. Hvis der sidder nogen på Slotsholmen eller andre steder bag et skrivebord og bekæmper, at alt kommer frem, skal det da blotlægges,« siger Peter Kofod.

Ifølge det endelige kommissorium, skal der først, »når undersøgelsen er afsluttet«, tages stilling til, »om der er grundlag« for at undersøge »de undersøgte myndigheders håndtering af udleveringen af materiale«.

Det her bærer brænde til det bål, der går på, at almindelige mennesker bliver stillet til ansvar og hives igennem alt muligt, når de træder ved siden af. Men at det altså ikke gælder banditterne i habitter Peter Kofod (DF)

7. juni kunne det ellers ikke være rigtigt med alt det »rod«, som Søren Pape Poulsen (K) sagde, da han meldte ud, at han ville genåbne Tibetkommissionen.

»I den seneste tid er der kommet oplysninger frem, der har betydet, at der er blevet sat spørgsmål ved kommissionens adgang til email og i forlængelse heraf kommissionens konklusioner. Den tvivl er ingen tjent med,« sagde ministeren ifølge DR med henvisning til en række afsløringer i P1 Orientering. Radioprogrammet har bl.a. beskrevet, at Udenrigsministeriet og Statsministeriet undlod at søge i backup-systemer efter gamle e-mail, men i stedet bad medarbejdere selv kigge efter relevant materiale i deres indbakke.

Peter Kofod har svært ved at holde frustrationen tilbage.

»Det er jo ikke en leg det her. Det er gravhamrende alvorligt. Al logik taler for at undersøge det her fuldt ud, så ingen kan stå bagefter og sige, at vi ikke fik den fulde sandhed,« siger DF-retsordføreren, som frygter, at sagen vil bidrage til politikerleden.

»Jeg har intet godt svar på, hvorfor regeringen agerer sådan her. Jeg har ingen ord. Det her bærer brænde til det bål, der går på, at almindelige mennesker bliver stillet til ansvar og hives igennem alt muligt, når de træder ved siden af. Men at det altså ikke gælder 'banditterne i habitter',« siger Peter Kofod.

Tibetkommissionen 2: Det nye kommissorium Onsdag 4. juli offentliggjorde Justitsministeriet den nye opgavebeskrivelse for Tibetkommissionen 2, det såkaldte kommissorium. Dermed er kommissionen officielt nedsat. Tibetkommissionen 2 skal – som den første – undersøge »politiets indgriben over for demonstrationer i forbindelse med kinesiske statsbesøg«. Kommissionen består af de samme medlemmer som sidst, hvilket vil sige formand Tuk Bagger, landsdommer, advokat, ph.d. Ole Spiermann og professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen. Denne gang får Tibetkommissionen assistance fra IT-faglige eksperter, ligesom kommissionen vil kunne inddrage oplysninger fra en whistleblowerordning, som Justitsministeriet forventer at etablere. Tibetkommission 2 skal ifølge kommissoriet »så vidt muligt« afgive sin beretning om resultatet af undersøgelsen senest to år, efter den er nedsat. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Venstres menneskeretsordfører Jan E. Jørgensen understregede i sin grundlovstale vigtigheden af at undersøge, »hvad der egentligt skete, da demonstranter fik fjernet deres tibetanske flag, da vi havde såkaldt fint besøg fra det kommunistiske Kina.«

Adspurgt om, det også indebærer at finde ud af, hvorfor kommissionen til at begynde med ikke fik udleveret alt materiale, siger han:

»Det er ikke det, der er det centrale for mig.«

Justitsministeren skriver til Udvalget for Forretningsordenen, at målet med udskydelsen er at undgå problemer med inhabilitet og forsinkelse af kommissionen.

Berlingske har uden held forsøgt at få et interview med Søren Pape Poulsen for at spørge, hvad der taler imod en særskilt undersøgelse, som DF, EL, Å og R foreslår.