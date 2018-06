Huskøb: Efterspørg selv de vigtige papirer

Når du køber bolig, kan du ikke bare regne med at få alle vigtige informationer serveret på et sølvfad.

For mægler er sælgers mand og ikke ansat til at rådgive dig, forklarer advokat Jan Schøtt-Petersen, der er formand for Danske Boligadvokater.

Derfor skal du selv op af stolen og efterspørge den viden og de dokumenter, du gerne vil have.

For der er sket en ændring i mæglerens informationspligt.

»Sælger har stadigvæk objektiv pligt til at fortælle køber om alle forhold. Men de ansætter jo en professionel part - en ejendomsmægler - til at leve op til de her regler. Og det gør de ikke på samme måde, som de gjorde tidligere,« siger Michael Christensen, der er uvildig rådgiver hos boligraadgiver.dk.

I 2015 trådte en ny ejendomsmæglerlov i kraft, som ændrede mæglerens forpligtelser. Indtil da havde mægler pligt til at sørge for, at køber var informeret om alle forhold, siger Michael Christensen.

Men sådan er reglerne ikke længere, siger han.

»Efter januar 2015 er mægleren kun sælgers mand. Og mægleren har grundlæggende ikke længere pligt til at leve op til den her informationspligt,« siger boligrådgiveren, der betegner det som et stort skifte i markedet.

Advokat Jan Schøtt-Petersen oplever ikke regelændringerne som helt så drastiske.

»Men der er nogle oplysningspligter og nogle informationer, som en ejendomsmægler tidligere skulle flage, der er blevet svækkede,« siger han.

Derfor er hans råd at bruge sin sunde fornuft og ikke bare sidde med hænderne i skødet. For mægleren er ansat til at informere og rådgive sælger - ikke køber.

»Ejendomsmægleren er sælgers mand og kun sælgers mand, og han skal ikke rådgive køber. Derfor skal man prøve informationerne af på sig selv og sine egne rådgivere,« siger Jan Schøtt-Petersen.

I det hele taget er det vigtigt at sætte sig ordentligt ind i dokumenterne og læse det med småt, siger Jan Schøtt-Petersen.

Men her er nogle købere en snert for impulsive, oplever han.

»Mange siger: Er det i virkeligheden ikke bedre bare at lukke øjnene og kaste sig ud i det. Og hvis der er noget galt, kan man altid gå til mæglerens eller advokatens ansvarsforsikring,« siger advokatformanden.

Men den antagelse er forkert, mener han. For et huskøb er en af de største investeringer i en privatøkonomi, og samtidig kan det trække i langdrag, hvis man i værste fald ender ud i en klagesag.

»Derfor skal man ikke bare kaste sig ud i det, men sikre sig, at man får en vare, man er tilfreds med,« siger Jan Schøtt-Petersen.

Fakta: Det siger ejendomsmæglerloven fra 2015 - For at skabe større klarhed for forbrugerne er ejendomsmæglerens rolle præciseret, så der ikke kan være tvivl om, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant. - Ejendomsmægleren må ikke længere formidle lån til finansiering af køb af fast ejendom, hvorved det undgås, at ejendomsmægleren får en rådgivende rolle over for køber. - Som led i at forbedre forbrugerinformationen er en række af ejendomsmæglerens rådgivningspligter og oplysningskrav ophævet eller justeret, så forbrugerne alene præsenteres for de oplysninger, der er af central betydning for bolighandlen. Kilde: Erhvervsstyrelsen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

