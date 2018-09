Hudeksperter: A-vitamin virker faktisk mod rynker

Begrebet antiage har for længst overtaget for ordet rynkecreme, og butikkernes hylder bugner med produkter, der vil hjælpe med at give en finere, glattere hud.

Det er dog langtfra alle produkterne, som professor Jørgen Serup vil give sin anbefaling. Men én type vitamin har papirerne i orden, fortæller han.

»Man kan gå efter cremer, der indeholder A-vitaminsyre, som er et retinoid. De virker faktisk på rynker, det er vist i flere studier,« fortæller professor Jørgen Serup fra Bispebjerg Hospital.

»Det påvirker hudens tekstur, det påvirker også overhuden, hornlaget bliver glattere,« forklarer han.

Helle Bach, som er chefterapeut og formand for Dansk Kosmetolog Forening, fremhæver også A-vitamin som aktivt og virkningsfuldt til hudpleje.

Særligt hvis man arbejder med et produkt med det koncentrerede vitamin på flaske, fortæller hun.

Fakta: Forebyg skader på huden Undgå rygning.

Pas på solen.

Hold kroppen hydreret. Kilde: Jørgen Serup. /ritzau fokus/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Der er mange serier, der har koncentreret A-vitamin på flaske, det er blevet meget populært, at man udvinder det så rent som muligt. Det er særligt biomedicinske hudplejeserier,« siger Helle Bach og fortsætter:

»Hudplejeserier, som også er til wellness, kommer gerne andet i for at blødgøre og give fugt. Har du den rene ting, så arbejder du med den, og derefter påfører du fugt ovenpå.«

Det rene A-vitamin kan eksempelvis komme i form at et serum i en lille flaske med en pipette. Så smører man nogle dråber på huden, som kan aktivere kollagen og elastin i huden, fortæller Helle Bach.

»Man skal faktisk ind og provokere sit eget kollagen. Det kan man gøre med for eksempel A-vitamin. Der går du ind og arbejder med din egen hud, og det er det vigtigste i et godt antiage produkt.«

Den tilgang adskiller sig fra cremer, som slår sig op på at indeholde kollagen, som man kan smøre på huden.

Selv om mængden af kollagen i huden falder med alderen, så kan man ikke øge mængden ved blot at smøre creme med kollagen på, fortæller professor Jørgen Serup.

»Man kan ikke optage det gennem huden, for molekylet er alt for stort,« forklarer Jørgen Serup.

Når det kommer til A-vitamin, så skal man ikke tænke jo mere, jo bedre. Det er kradse sager, og derfor kan det være en god idé at starte forsigtigt ud. Man kan eventuelt bruge noget mildt plejende først, råder Helle Bach.

A-vitamin er heller ikke lige velegnet til alle hudtyper eller hudtilstande.

»Hvis man har en hudtilstand som rosacea eller akne, skal man passe på, for der må ikke være betændelse i huden. Der skal være ro i huden, før man bruger noget, som er meget aktivt,« siger hun og tilføjer:

»Men der kan være nogle A-vitamin-produkter, hvor der er tilsat andre ting, så det ikke gør noget. Så man skal forhøre sig, der hvor man køber det. Derfor kan det være svært at købe det online.«

Chefterapeut Helle Bach fortæller, at man ikke alene kan smøre et serum på og forvente mirakler. Man skal også forberede huden til at have gode forudsætninger for at optage vitaminet.

»Jeg vil anbefale, at man går ind og bygger op fra bunden. Det kan godt provokere, hvis der ligger snavs eller døde hudceller på huden. Og så får man ikke det resultat, man gerne vil have.«

»Hvis der ikke er passage, så kan du ikke optage så godt, så en peeling er alfa og omega i ansigtet,« forklarer Helle Bach.

