Hovedstadens tricktyve har fået det sværere

En ældre dame, der hæver kontanter i en bankautomat, bliver stoppet på gaden og franarret kortet.

Scenariet bliver sjældnere og sjældnere, viser nye tal fra Nets. En stor del af forklaringen er samarbejdet »Operation Live«, som Nets, Danske Bank og Københavns Politi står bag. Antallet af københavnske sager, hvor betalingskort bliver stjålet og misbrugt eller pinkoder afluret, er næsten halveret på et år.

Det vigtigste er, at de ældre borgere ikke skal udsættes for den ubehagelige oplevelse, de her forbrydelser er. Kaspar Kock Kristensen, vicedirektør i Nets og ansvarlig for misbrugsbekæmpelse

I kroner og øre svarer det til et fald på omkring tre millioner kroner, fortæller Kaspar Kock Kristensen, vicedirektør i Nets og ansvarlig for misbrugsbekæmpelse. I de sidste tre måneder af 2016 og de første tre måneder af 2017 blev der således svindlet for syv millioner kroner, mens det et år senere drejede sig om fire millioner franarrede kroner.

»Tre millioner kroner er et væsentligt beløb. Men det vigtigste er, at de ældre borgere ikke skal udsættes for den ubehagelige oplevelse, de her forbrydelser er,« siger Kaspar Kock Kristensen.

For det er hovedsageligt ældre mennesker, der er ofre for dankortsvindlen, hvor gennemsnittet på transaktionerne ligger i omegnen af 10.000 kroner, inden de kriminelle bliver stoppet.

I »Operation Live«-samarbejdet har man blandt andet draget nytte af, at politiet har fået oplysninger fra Nets om, hvor tyvene befinder sig, mens de hæver på stjålne kort.

Svært at gardere sig

Ifølge Nets er det vigtigste råd at bruge sin sunde fornuft og beskytte koden, når man handler. Men det er svært at gardere sig mod tyverierne, erkender man.

»Vi har få eksempler på borgere, der har afvist tricktyvene. Men det er ikke forventningen, at man kan gardere sig helt mod det her. Derfor er disse samarbejder så vigtige,« siger Kaspar Kock Kristensen.

Ud over det faktum, at man er blevet bedre til at stoppe transaktionerne og finde de kriminelle, er der en præventiv gevinst ved »Operation Live«.

»Det spredes i det kriminelle miljø, at vi samarbejder om indsatsen. Den effekt er der også,« fortæller Kaspar Kock Kristensen.

Foruden indsatsen på området med kortsvindel har Nets og politiet blandt andet fokus på berusede unge mænd, der bliver franarret deres kortkoder i pirattaxer.

Sådan garderer du dig mod tricktyverier på gaden Fem gode råd mod tricktyverier: Læg værdier i inderlommer – aldrig yder- eller baglommer.

Sørg for at din taske er lynet helt til.

Læg aldrig værdigenstande eller tasker fra dig uden opsyn.

Udvis skepsis, hvis en person går ind i dig.

Hold et vågent øje med udenlandsktalende personer, der antaster dig på gaden i København og andre storbyer. Kilde: tricktyveri.dk Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Samarbejdet gør en forskel

Helt konkret er antallet af sager faldet fra 718 til 395 på et år, og Københavns Politi tilskriver også den positive udvikling det samarbejde, som man har haft med Nets og Danske Bank, siger Vicepolitiinspektør i Københavns Politi, Brian Belling, til Jyllands-Posten:

»Vi har en tyverigruppe med operative folk, som ikke laver andet end at arbejde med lommetyve. De befinder sig i området omkring Strøget og er dygtige til at spotte de typer, der laver den form for kriminalitet,« siger han til Jyllands-Posten og tilføjer:

»Dette samarbejde hjælper os til at fange tyvene.«

Selv om over halvdelen af tricktyverierne ifølge Nets foregår i København, så håber man hos Nets, at politkredsene i de andre store byer som Aarhus, Odense og Aalborg vil være med til at gennemføre initiativer som »Operation Live«.