Hovedrig advokat i ny sag: Ville have ældre ægtepar til at betale regning på 75.000 kroner

Balladen om den stenrige advokat Jan Leth Christensen, som er ved at opføre en kæmpe luksusvilla i første række til Øresund i det mondæne Hellerup, fortsætter.

Nu viser en kendelse fra hegnssynet, at han har forsøgt at tørre en kæmpe-regning af på sine nærmeste naboer, det ældre ægtepar Astrid og Ove Lauritsen på på henholdsvis 88 og 87 år. De blev lamslåede, da Jan Leth Christensen ved et hegnssyn den 28. maj i år krævede, at de skulle betale en regning på over 75.000 kroner for en opmåling af skellet mellem deres og hans ejendom og en efterfølgende skelforretning, som han egenhændigt havde købt hos sin egen landinspektør.

»Det er uforskammet og endnu et led i hans chikane. Vi har hverken bestilt eller ønsket en skelforretning. Jeg kan godt fortælle dig, at jeg er rasende,« siger Astrid Lauritsen.

Forud for den nye sag er gået et tumultarisk forløb, som har involveret flere prominente borgere i Hellerup:

Allerede kort efter at Jan Leth Christensen overtog ejendommen i maj 2016, henvendte fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, der bor på nabovejen, sig direkte til Gentoftes borgmester for at få forhindret byggeriet af Jan Leth Christensens store villa. Ellemann og en række andre naboer, herunder Astrid og Ove Lauritsen, mener, at byggeriet er alt for voldsomt, da beboelsen på 279 kvadratmeter og flere højtliggende terrasser skal bygges oven på en høj kælder på knap 500 kvadratmeter.

Sådan kommer 'Villa Leth' til at se ud, når byggeriet er færdigt om halvandet til to år.

Byggeprojektet, som kommunen efter flere omprojekteringer har godkendt, har tændt op under en regulær nabokrig. Jan Leth Christensen har revet plankeværket mellem sin og Astrid og Ove Lauritsen grund ned. Det har hegnssynet og siden byretten allerede dømt ham til at genopsætte, ligesom byretten den 27. februar i år dømte ham til at betale Astrid og Ove Lauritsens sagsomkostninger på 84.000 kroner i den sag. Leth ankede til landsretten.

Desuden har fogedretten - efter kommunen politianmeldte Jan Leth Christensen - tvunget ham til at efterleve kommunens påbud om at fjerne et ifølge kommunen ulovligt opsat byggepladshegn, der gennem fem måneder blokerede naboernes og alle andres ret til at kunne færdes langs stranden.

Det var dette byggepladshegn, der fra januar til juni i år blokerede offentlighedens ret til at gå langs stranden.

Nu har Jan leth Christensen i den nye sag bedt hegnsynet træffe afgørelse om, at Astrid og Ove Lauritsen skal betale regningen på præcis 75.803,75 kroner for den skelopmåling og skelforretning, han selv har bestilt.

Astrid og Ove Lauritsen gjorde allerede den 28. maj hegnssynet opmærksom på, at de på intet tidspunkt har været i tvivl om, hvor skellet gik, da det fremgår af en gammel kendelse fra hegnssynet fra 1972.

Hegnssynet traf den 15. juni en klokkeklar afgørelse i sagen: Jan Leth Christensen skal selv betale regningen.

Byggeriet af 'Villa Leth' er gået i gang.

Hegnssynet konstaterer i præmisserne for kendelsen, at Jan Leth Christensen 'egenhændigt' har bestilt skelafsætning hos sin egen landinspektør og efterfølgende en skelforretning ved en ny landinspektør 'uden på noget tidspunkt' at inddrage Astrid og Ove Lauritsen eller ‘det faktum, at det fremgår af hegnsynets kendelse fra 1972, hvor skellinjen går’

Jan Leth Christensen har ‘ingen kommentarer’ til hegnssynets kendelse.

Tidslinje: Sagen kort Maj 2016: Jan Leth Christensen overtager Sigridsvej 25 i Hellerup. Han har betalt 27 millioner kroner for ejendommen, der ligger i første række til Øresund. Han vil rive det gamle hus ned og i stedet opføre 'Villa Leth', tegnet af stjernearkitekten Bjarne Ingels (BIG). Byggeriet anslås af arkitekt David Zahle fra BIG at komme til at koste omkring 40 millioner kroner. 12. oktober 2016: Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, som bor på nabovejen Sundvænget, skriver til Gentofte-borgmester Hans Toft (K) om bekymring for et byggeri på Sigridsvej 25 og opfordrer 'borgmesteren til at gribe ind, mens tid er'. 14. oktober 2016: Gentofte Kommune, BIG og Jan Leth Christensen har første dialogmøde angående Jan Leth Christensens ønske om at opføre en ny villa på Sigridsvej 25. 7. april 2017: BIG sender den første byggeansøgning. 12. juni 2017: BIG indsender revideret byggeprojekt. 23. juni 2017: Jan Leth Christensen blokerer sine naboer familien Lauritsens adgang til stranden og stævner familien. 5. juli 2017: BIG indsender revideret byggeansøgning. 10. august 2017: Byplansudvalget i Gentofte Kommune beslutter, at der skal nedlægges et forbud mod byggeriet efter planlovens § 14. Udvalget ønsker, at der skal udarbejdes et forslag til en temalokalplan, der medfører, at udestuer/overdækninger fremadrettet skal medregnes i etagearealet på samme måde som lokalplaner vedtaget efter februar 2008, således at alle borgere i kommunen er underlagt de samme regler for udestuer/overdækninger. (Jan Leth Christensen har efter de gældende regler ret til at opføre sin udestue/vinterhave på 54 m2, men kommunen ønsker nu at ændre reglerne og varsler derfor et forbud mod udestuen/vinterhaven efter planlovens § 14). 20. september 2017: Gentofte Kommunes Byplansudvalg fastholder beslutningen om et § 14-forbud. Udvalget beslutter samme dag, at der skal udarbejdes forslag til lokalplan for kommunen, der regulerer bebyggelser, som opføres uden for beboelsesbygningens (stueetagens) afgrænsning, og som fremtræder som 'massive og visuelt lukkede'. 24. oktober 2017: BIG sender revideret projekt til godkendelse i Gentofte Kommune. Udestuen/vinterhaven er taget ud af projektet, som nu ser således ud: - Etageareal (også kaldet beboelsesareal): 279 m2 (stueetage: 192 m2, 1. sal: 87 m2) - Grundareal: 1.124 m2 - Bebyggelsesprocent: 24,82 pct. (højest tilladte er 25 pct.) - Udhus: 22 m2 - Hems: 2 m2 - Kælder (loft 1,22 cm over terræn): 414 m2 - Nedgravet garage: 60 m2 - Nedgravet affaldsrum: 24 m2 4. december 2017: Gentofte Kommune udsteder byggetilladelse til Jan Leth Christensen, så han kan opføre 'Villa Leth', som projektet er beskrevet i byggeansøgningen fra den 24. oktober 2017. 2. januar 2018: Jan Leth Christensens nærmeste naboer på Sigridsvej 23 klager gennem deres advokat Lars Bastholm, Advokatfirmaet Elvang & Partnere, til Statsforvaltningen og Planklagenævnet over Gentofte Kommunes byggetilladelse til Jan Leth Christensen. Lars Bastholm anfører otte klagepunkter, der ifølge ham gør byggetilladelsen ugyldig. Samtidig anmoder Lars Bastholm om, at klagen får opsættende virkning, således at byggetilladelsen ikke kan tages i brug, så længe klagesagen pågår. 5. januar 2018: Statsforvaltningen afgør, at klagen ikke har opsættende virkning. 10. januar 2018: Gentofte Kommune orienterer Jan Leth Christensen om klagen og gør ham i samme skrivelse opmærksom på, at 'udnyttelse af byggetilladelsen, inden klagesagerne afgøres, sket på eget ansvar'’. Januar 2018: Jan Leth Christensen får opsat et hegn/byggepladsafskærmning, der forhindrer offentligheden i at passere stranden ud for Sigridsvej 25. 16. februar 2018: Gentofte Kommune afviser i et svarskrift til Statsforvaltningen, at kommunen skulle have udstedt byggetilladelse til Jan Leth Christensen i strid med reglerne. 14. marts 2018: Gentofte Kommune påbyder Jan Leth Christensen at fjerne den del af byggepladshegnet, der forhindrer passage på stranden. 23. marts 2018: Planklagenævnet træffer afgørelse om, at naboens klage ikke har opsættende virkning. April 2018: Gentofte Kommune politianmelder Jan Leth Christensen for ikke at efterleve påbuddet om at fjerne byggepladshegnet ved stranden. Jan Leth Christensen klager over påbuddet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 4. juni 2018: Gentofte Kommune indgiver begæring til retten om nedlæggelse af fogedforbud i sagen om det ifølge kommunen ulovlige byggepladshegn. 11. juni 2018: Retten finder, at kommunens påbud skal efterleves straks. Jan Leth Chrisensen flytter byggepladshegnet, så offentligheden igen kan gå langs stranden. Juni 2018: Byggeriet af 'Villa Leth' indledes. 15. juni: 2018: Hegnsynet i Gentofte Kommune frifinder Jan Leth Christensens naboer, ægteparret Astrid og Ove Lauritsen, for at skulle betale en regning på 75.803,75 kroner for en skeloppåling og skelforretning, Jan Leth Christensen havde bestilt. Kilder: B.T.s aktindindsigt i sagen og Jan Leth Christensen (som har bekræftet, at han blev politianmeldt af Gemtofte Kommune). Udvid faktaboks Skjul faktaboks