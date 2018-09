Hollænder sætter europæisk rekord i københavnsk halvmaraton

Når eliteløberne ved Copenhagen Half Marathon i dag løber ud på strækningen, kommer det til at foregå i det højeste tempo, som det er menneskeligt muligt at tilbagelægge 21,0975 kilometer ved egen kraft.

De hurtigste kvinder tæller Joan Chelimo Melly fra Kenya. Hun har tidligere løbet halvmaraton på 65 minutter og 4 sekunder. Verdensrekorden i halvmaraton er for kvinder på 64 minutter og 51 sekunder.

»Joan har meldt ud, at hun går efter at slå verdensrekorden. Hun har også sin personlige pacer med, der skal sætte tempoet,« siger Martin Van Dijk, der er presseansvarlig ved Copenhagen Half Marathon.

Joan Chelimo Melly vil sandsynligvis få selskab ude på ruten af Ruth Chepngetich, der også er fra Kenya.

22.500 mennesker løber i dag gennem gaderne på den 21,0975 kilometer lange rute.

»Ruth Chepngetich har også tænkt sig at løbe i verdensrekordtempo, og hun har også sin egen pacer med. Vi kan selvfølgelig ikke vide, om der også er andre, der prøver at løbe med dem i det høje tempo,« siger Martin Van Dijk og nævner at hollandske Sifan Hassan er lidt af en dark horse, som måske kunne lægge sig sammen med de to favoritter.

Verdensrekordtempoet for kvinder er tre minutter og fire sekunder pr. kilometer. Eller lige knap 20 kilometer i timen.

Copenhagen Half Marathon er også her, hvor danmarksmesteren på distancen skal findes.

»Danskerne kan ikke følge med i verdensrekordtempo. Men favorit til at blive dansk mester hos kvinderne er nok Amalie Haughuus,« fortæller Martin Van Dijk.

De hurtige mænd

Mændene har inden starten ikke varslet, at de går efter verdensrekorden. Men alligevel er det ikke utænkeligt, at de kommer til at løbe tæt på verdensrekorden.

»De har meldt ud, at de primært satser på personlige rekorder og at vinde løbet. Abraham Cheroben fra Bahrain vandt sidste år i tiden 58 minutter og 40 sekunder, det var 17 sekunder fra verdensrekorden på 58 minutter og 23 sekunder. Og hans tid var den hurtigste i verden hele sidste år,« siger Martin Van Dijk.

Abraham Cheroben får sandsynligvis følgeskab af Jorum Okombo fra Kenya i det tårnhøje verdensrekordtempo på to minutter og 46 sekunder pr. kilometer - lige knap 22 kilometer i timen. Jorum Okombo løb sidste år Copenhagen Half Marathon på 58 minutter og 48 sekunder.

Trafikken

Det store løb vil selvfølgelig have konsekvenser for trafikken i København i dag.

Sådan kommer du ind og ud af København i dag Selvom trafikken nok vil virke en anelse uoverskuelig i dag, er det stadig muligt at komme ind og ud af København K. Under halvmaratonet findes nemlig følgende trafiksluser, så du kan komme ind og ud af centrum i bil. Der vil være syv trafiksluser, heriblandt på følgende vejkryds: Nørrebrogade / Jagtvej

Dog ikke i tidsrummet 11.15 – 13.30 Folke Bernadottes Allé / Øster Voldgade

Dog ikke i tidsrummet 11.45 – 14.45 Enghavevej / Lyrskovgade

Dog ikke i tidsrummet 11.30 – 14.00 På dette kort kan du se ovenstående trafiksluser samt de øvrige. Kilde: https://cphhalf.dk/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

De veje, der bliver løbet på, vil være lukket for trafik fra klokken 9-15. Men der er dog sluser, hvor det er muligt for biltrafikken at passere.

»Vi har også en trafikhotline, hvor man hele dagen kan ringe og få assistance til, hvordan man kommer rundt i byen. Derudover vil vi også skrive opdateringer om den trafikale situation på Twitter, og vi er i dialog med trafikradio, som kan fortælle, hvor der er mest pres på trafikken,« siger Dorte Vibjerg, der er direktør i Sparta Løb og tilføjer, at der i år er 22500 tilmeldte løbere. Det er 1200 flere end sidste år.