Holbæk Kommune erkender fejl i sag om Kundbypigen: »Men havde det ført til et andet resultat? Det er vanskeligt at sige«

Historien om Kundbypigen, der sidste år blev dømt for forsøg på terrorisme, er angiveligt også historien om den yderste konsekvens ved mangelfuld socialindsats overfor et barn, der har brug for hjælp.

Det mener eksperter, som over for Berlingske og DR vurderer det sandsynligt, at Kundbypigen ikke var endt i en terrorsag, hvis den ansvarlige kommune havde handlet mere konsekvent. Eksperterne udtaler sig på baggrund af bl.a. sagsakter, som DR2 Dokumentar er kommet i besiddelse af under produktionen af en dokumentarfilm om pigens liv, 'Kundbypigen - hvorfor ville min søster være terrorist?'.

Ifølge DR-dokumentaren svigter den socialfaglige indsats overfor den nu terrordømte pige, og ansvaret placeres hos Holbæk Kommune. Koncernchef Julie Becher erkender fejl fra kommunens side.

Ankestyrelsen kritiserede jer allerede i 2014 for ikke at have ordentligt undersøgt, om Nataschas mor var i stand til at tage sig af hende. Hvorfor gjorde I ikke det?

»Jeg skal ikke kunne sige, hvad årsagen er. Men jeg kan konstatere, at det ikke var godt nok, og at Ankestyrelsens kritik er fuldt berettiget.«

Natascha og hendes mor flyttede kortvarigt fra kommunen, men de vendte tilbage til Holdbæk i marts 2015, hvor I fik en såkaldt mellemkommunal underretning om, at familien var tilbage, og at pigen havde brug for hjælp. I et halvt tog I ikke kontakt til familien. Er det endnu en fejl fra jeres side?

»Ja, det er det. Når man får en mellemkommunal underretning, skal man selvfølgelig handle på den. Her skulle vores socialrådgiver have besøgt pigen og familien. Det er ikke godt nok, at vi ikke gjorde det.«

Sagen kort Kundby-pigen blev i foråret 2017 idømt seks års fængsel for forsøg på terrorisme ved byretten i Holbæk. Straffen blev siden skærpet i landsretten til otte års fængsel. Retten fandt det bevist, at den dengang 15-årige pige planlagde terrorangreb mod to danske skoler, hendes tidligere folkeskole i Fårevejle og den jødiske Carolineskole i København. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

I får også kritik for, hvordan I håndterede situationen i november 2015, hvor Natascha blandt andet på sociale medier hyldede terrorangrebet i Paris, hvor 130 mennesker blev dræbt. 19. november sendte både hendes mor og en skolelærer så en indberetning til jer. En lektor med speciale i social- og børnesager vurderer, at pigen på det her tidspunkt burde være fjernet fra hjemmet hurtigst muligt for at få psykologhjælp. Hvad var jeres overvejelser, da I modtog underretningerne?

»Vi bliver stærkt bekymret, og vi tager med det samme fat i politiet og PET. De skal vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter i sagen, mens vi går i gang med at vurdere, hvad der er den rigtige socialfaglige indsats her.«

Og så kom I frem til, at der ikke var behov for en nu-og-her-indsats?

»Vi arbejder ud fra de nationale retningslinjer, som går på, at man skal arbejde igennem de nærmeste tillidspersoner, og i det her tilfælde er det hendes tidligere lærer. Det er vigtigt at forstå, at en radikaliseringssag handler om nogle tanker, man gør sig om, hvordan verden hænger sammen. Jeg kan godt høre, at lektoren fra Aalborg siger, at man burde have tvangsfjernet hende. Men jeg kender også den her sag ret indgående, og jeg er ikke så skråsikker på, at det havde været det rigtige at gøre her. Det var vores vurdering på det tidspunkt, at det også kunne have gjort tingene værre. I starten af januar besluttede vi os så for at få hende med på en frivillig anbringelse. Men det nåede vi ikke, før hun blev anholdt et par dage senere.«

Hvorfor tager det lige knap to måneder at komme frem til den beslutning?

»Det er en socialfaglig vurdering, og der er ikke et facit i den slags sager. Vi havde brug for at arbejde med de nære relationer omkring hende, ligesom vi sammen med familien overvejede en anbringelse.«

Det virker voldsomt, at man som 15-årig hylder drabet på 130 mennesker i Paris og begynder at snakke om bomber, og om at være i kontakt med folk fra Islamisk Stat. Hvad holdt jer tilbage?

»Jeg vil ikke sige, at noget holdt os tilbage. Vi overvejede, hvordan vi kunne hjælpe hende uden at forstærke de tanker, hun havde. Men jeg er åben for at diskutere, om man kunne have gjort noget andet og mere.«

Er du tilfreds med den måde, I har håndteret den her sag på?

»Vi har lært meget af den her sag, og derfor har vi også siden arbejdet med kvalitet af vores arbejdsgange, vi har gennemgået forløbet med de nationale myndigheder, og vi har lavet en handleplan mod radikalisering. Der er perioder i Nataschas liv, hvor jeg kunne have ønsket, at vi havde været tættere på pigen. Men havde det ført til et andet resultat? Det er vanskeligt at sige.«

Sker det tit i Holbæk Kommune, at der ikke bliver reageret på en underretning?

»Nej. Det gør der ikke. Vi har de seneste år arbejdet meget med de kvaliteter og arbejdsgange, der er på børne- og ungeområdet, og selvfølgelig handler vi på de underretninger, vi får.«