Højesteretsdommer giver forældre medhold i, at deres søn skal flytte hjemmefra

»Efter at have diskuteret det med din mor, har vi besluttet, at du skal forlade vores hus. Du har 14 dage til at pakke dine ting og komme afsted, og du vil ikke få lov til at komme tilbage. Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt og tage alle midler i brug for at håndehæve vores beslutning. Du må ikke flytte hjem igen.«

Noten er underskrevet parret Mark og Christina Rotondo og leveret til deres søn den 22. februar i år.

Kort efter denne note modtog sønnen en ny: »Michael Joseph Rotondo, du er hermed udelukket fra familien.«

Læs også Fremtidsforsker: »I de andres øjne var jeg kikset, klog og ulækker. Jeg havde ingen venner«

Det er ikke hver dag, at forældre ligefrem går rettens vej, når de vil have deres overordentligt voksne børn til at flytte hjemmefra. Men det har Mark og Christina Rotondo gjort, efter mange og lange stridigheder med deres nu 30-årige søn. Som 22-årig flyttede han tilbage hos sin forældre, der gennem især de seneste måneder via breve og noter har forsøgt at få sønnen til at flytte. Men sønnen har nægtet at rykke sig ud af stedet.

Dommeren gav udvisningsordre fra hjemmet

Og så gjorde de alvor af truslen om at tage alle midler i brug, skriver The Guardian.

Under retsmødet i går i staten New York forsøgte højesteretsdommer Donald Greenwood at overbevise Michael Rotondo om, at han skulle forlade familiens hjem for egen regning. Men Rotondo, der mødte op i retten hævdede, at han havde ret til at bo hos sin familie i yderligere seks måneder.

Dommer Greenwood kaldte det »helt uhyrlig« og gav ham en udvisningsordre fra forældrenes hus.

Læs også Snart kommer den til Danmark: Her er hemmeligheden bag et langt liv

Som bebevis på, at de har forsøgt at få sønnen ud gennem mere mere humane metoder, har forældrene afleveret diverse note og breve til retten. Heller ikke forældrenes tilbud om et bidrag på 1.100 US dollars, for at flytte, har hjulpet. Et beløb, som de leverede sammen med et par gode råd:

1. Organiser dine ting, så du kan få et arbejde og et sted at bo.

2. Sælg de ting, du har, som repræsenterer en værdi. (stereoanlæg, værktøj etc.) Du har brug for pengene, og har ikke plads til alle de ting.

3. Det er muligt at få et job, også for sådan nogle som dig med en meget svag baggrund, når det gælder rækken af jobs eller fraværet af dem.

4. Hvis du har brug for hjælp til at finde et sted at bo, vil din mor hjælpe dig.

Nød at være midtpunkt i retssagen

I april tog Mark og Christina Rotondo kontakt til byretten i deres hjemkommune, men blev bedt om at gå videre med sagen til højesteret. Det gjorde de, og i går faldt så afgørelsen: En bestandig udvisning fra forældrenes hjem.

Ifølge The Guardian nød Michael Rotondo tilsyneladene at være midtpunkt i retssagen og sidde foran højestretsdommer Donald Greenwood. Efterdommen opfordrede han journalisterne til at lave interviews med sig.