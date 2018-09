Højesteret stadfæster bøder for 700.000 til Uber-chauffører

Det er en passende straf, at fire mænd skal betale bøder for samlet 700.000 kroner for ulovlig taxakørsel, der fandt sted i 2015, via kørselstjenesten Uber.

Det slår Højesteret fast torsdag. Dermed står det klart, at fire tidligere Uber-chauffører skal betale henholdsvis 486.500 kroner, 110.000 kroner, 60.000 kroner og 40.000 kroner i bøde.

Specialanklager Anne Risager er tilfreds med det, hun kalder en meget klar dom.

»Det vigtige var at få fastlagt, hvad det skal koste at overtræde taxaloven i så stort omfang, som det er sket her,« siger hun.

Bødernes størrelse svarer til det, som chaufførerne tjente på at køre rundt i deres private biler med betalende passagerer, de havde fundet via Ubers app.

Anklagemyndigheden havde krævet skærpede bødestraffe for chaufførerne på 20 procent oveni fortjenesten. Men det valgte Højesteret altså at se bort fra. Alligevel er Anne Risager tilfreds.

»Det vigtigste for os var, at de måtte ikke tjene på deres overtrædelser af taxalovgivningen. Bøderne er landet på et niveau, hvor det ikke har kunnet betale sig,« siger hun.

Chaufførernes forsvarer, Poul Helmuth Petersen, er skuffet over dommen på sine klienters vegne, men har ingen yderligere kommentarer.

En unavngiven talsperson fra Uber er også ærgerlig på de involverede chaufførers vegne, lyder det i en skriftlig kommentar.

»Vores højeste prioritet er at støtte dem i denne svære tid,« skriver Uber.

Sagerne mod de fire mænd er prøvesager. Retten skulle blandt andet tage stilling til, om oplysninger, der er udleveret fra skattemyndighederne i Holland, kunne bruges som bevis i straffesager. Uber har sit europæiske hovedkvarter i Holland.

Højesteret slår fast, at det var berettiget.

Med torsdagens dom er der banet vej for sager mod yderligere 1500 tidligere Uber-chauffører.

Dem har politiet sigtet på baggrund af oplysningerne fra Holland, som Uber frivilligt udleverede i forbindelse med en skatterevision.

Af listen fremgår oplysninger om personer, som har kørt for Uber i Danmark i 2015 - deres navne, bankoplysninger, hvor mange ture de har kørt, og ikke mindst hvor meget de har tjent.

Ifølge Skat tjente 2134 Uber-chauffører samlet 56 millioner kroner i Danmark i 2015.

Politiet har også afventet dommen, før en sag mod selskabet Uber i Danmark for medvirken til ulovlig taxakørsel kan føres videre.

De fire chauffører ville frifindes, og deres forsvar har sagen igennem protesteret mod brugen af skattelisterne som bevis.

Uber kørte i Danmark fra 2014 til 18. april 2017.

/ritzau/