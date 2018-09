Højesteret giver livstid for to drab med 19 års mellemrum

Det skal som udgangspunkt give livstid, når en løsladt drabsmand begår et nyt drab.

Derfor skal den 50-årige Christian Andersen, som har begået to drab med cirka 19 års mellemrum, idømmes livstid. Det fastslår Højesteret i en dom, som er afsagt onsdag.

Christian Andersen blev i 1997 idømt 12 års fængsel for drab på en kvinde året før. Efter at have afsonet to tredjedele af straffen blev han prøveløsladt.

Nytårsaften 2015 begik han så et nyt drab. Han kvalte den 54-årige Hanne Pedersen på hendes landejendom og stak efterfølgende ild til huset, som brændte ned til grunden.

Desuden overførte han 3000 kroner via MobilePay fra kvindens konto til sin egen.

Denne gang lød straffen i byretten dog på livstid, da der blev lagt vægt på, at han tidligere var dømt - samt at drabet fremstod som et rovmord.

Landsretten stadfæstede straffen, og det er altså denne straf, som Højesteret onsdag også har stadfæstet.

For drab i gentagelsestilfælde skal som udgangspunkt give livstid, skriver retten på sin hjemmeside om dommen.

»I det foreliggende tilfælde var der ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om fængsel på livstid, selv om det tidligere begåede drab lå en del tilbage i tiden.«

»Højesteret bemærkede herved også, at det nu begåede drab var begået samtidig med berigelseskriminalitet og brandstiftelse med betydelige ødelæggelser til følge,« skriver Højesteret.

Christian Andersen har i sagen nægtet sig skyldig og forklaret, at han befandt sig hjemme på sofaen, da drabet på Hanne Pedersen fandt sted.

Det er forholdsvist sjældent, at nogen idømmes fængsel på livstid. Sanktionen indebærer, at man tidligt kan blive løsladt på prøve efter at have afsonet 12 år.

Hvis myndighederne skønner, at der er fare for ny kriminalitet, kan ansøgning om prøveløsladelse dog afvises. Dette kan afsoneren dog indbringe for retten efter 14 år.

Gennemsnitligt afsoner livstidsdømte 15 til 16 år, har Kriminalforsorgen tidligere oplyst.

/ritzau/