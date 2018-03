Høflige børn bliver empatiske og sociale

Der er mange ting, børn skal lære. Og noget af det, som foredragsholder og forfatter Sofie Münster, der står bag Nordic Parenting, oplever, at forældre har meget fokus på i disse år, er de sociale og følelsesmæssige kompetencer.

»At være empatisk - altså at kunne sætte sig ind i andres situation - vægtes højt af mange forældre. Også at børnene skal kunne trives i fællesskaber og kunne agere i sociale sammenhænge,« siger Sofie Münster.

Men det er ikke egenskaber, der kommer af sig selv. En forudsætning er blandt andet, at man har styr på det, man kan kalde de gamle eller klassiske dyder, påpeger Sofie Münster. De klassiske dyder er ting som at være høflig og hensynsfuld.

»Man kan kun være empatisk og social, hvis alle de klassiske dyder er til stede, og man har lært at stoppe sig selv og være opmærksom på andre og de sammenhænge, man indgår i,« siger Sofie Münster.

Netop det har Sabine Lemire skrevet en bog om. Den hedder "Opfør dig ordentligt og vær en god ven". Det er slags takt og tone-opslagsværk for børn og deres forældre.

»Takt og tone er ikke til for at gøre livet besværligt. Det er netop med til at give os et fælles sprog, så vi forstår hinanden,« skriver Sabine Lemire i forordet til bogen.

En vigtig ting at lære sine børn er blandt andet at hilse pænt på hinanden, fremhæver hun i bogen. Man skal lære sine børn at kigge hinanden i øjnene, når de siger goddag, rejse sig op, når nogen hilser på én, og at sige pænt farvel til alle.

Takt og tone handler også om god bordskik, om at tale pænt til hinanden, så man ikke afbryder, bander eller bagtaler. Det handler også om ting som køkultur, hjælpsomhed i bussen, accept af regler som at være stille i biografen eller ikke at klatre på skulpturer på museer.

Og summen af alle de små regler og krav er vigtige, påpeger Sofie Münster.

»De gode dyder bliver lagret som indre værdier over tid. Det starter som et simpelt ydre krav - som at lære at hilse pænt på folk - og ender med at være et værdisæt, hvor man kan vise hensyn,« siger Sofie Münster og fortsætter:

»Derfor er det så vigtigt, at vi som forældre kan stille krav og ikke giver efter. For værdier er noget, man skal lære og ikke kun tale om,« siger hun.

Fakta: Vær en god ven - Husk at sige søde ting til din ven. - Bak altid din ven op - også i svære situationer. - Vær fair og ærlig. - Tal ikke bag om ryggen. - Lær at holde på en hemmelighed. - Husk at dele, og vis hensyn. Kilde: "Opfør dig ordentligt og være en god ven" af Sabine Lemire. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Er de ting ikke på plads, så får vi det fuldstændig modsatte af, hvad vi har ønsket for børnene.

»Hvis hensynet ikke er lært, så lærer vi børnene at tænke sig selv først,« understreger foredragsholder Sofie Münster.

/ritzau fokus/