Hjemmerøvere, voldsmænd og tyve: 1.574 udviste kriminelle kom retur til Danmark

Mange udenlandske hjemmerøvere, voldsmænd og tyve rejser tilbage til Danmark, selv om de er blevet udvist.

Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har søgt hos Anklagemyndigheden.

De seneste fem år er 1.574 kriminelle udlændinge blevet dømt for ulovlig indrejse til Danmark, og alene sidste år fik 323 en dom for at bryde deres indrejseforbud.

Folketingets politikere har i årevis diskuteret, hvordan man kan bremse den ulovlige indrejse, men strafferammen for at bryde et indrejseforbud første gang er i praksis forblevet på 20 dages fængsel, skriver Ekstra Bladet.

Læs også Taxachauffør udvises for at voldtage stærkt beruset kunde

Den straf er imidlertid ikke hård nok, mener Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som foreslår en markant forøgelse af straffen for at bryde et indrejseforbud:

»20 dage er alt for lidt. Derfor vil vi nu genfremsætte et forslag, vi ikke tidligere har kunnet få opbakning til, hvor vi lægger op til en minimumsstraf på et års fængsel. Det vil samtidig betyde, at straffen er lang nok til, at afsoningen kan ske i hjemlandet,« siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, søndag til Ekstra Bladet.

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, fortæller også til avisen, at deres parti er klar til at hæve straffen op til et niveau, så de udenlandske kriminelle kan afsone straffen i deres eget hjemland.

Det kræver ifølge EU-reglerne en straf på mindst seks måneder.

Læs også Menneskehandel på villavejen: »Vi skal aflevere hende et nyt sted. Gider du fodre hvalpe og hundene?«

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) siger til Ekstra Bladet, at hun er klar til at drøfte strafniveauet. Hun tvivler dog på, at det vil have den ønskede effekt, da hun mener, at »denne gruppe af forhærdede kriminelle nærmest er immune over for straf og ser stort på indrejseforbuddet.«

En række betingelser skal desuden være opfyldt, inden man kan blive udvist og idømt indrejseforbud. Eksempelvis slap den kroatiske statsborger Jimmi Levakovic tidligere på ugen for en udvisning, selv om han nu for 22. gang er kendt skyldig i kriminalitet.

Retten mente ikke, at Levakovic og hans medgerningsmand var så voldsomme under deres tricktyveri hos en 66-årig kvinde, at forbrydelsen kunne blive betegnet som et røveri. Hertil kommer, at Jimmi Levakovic er født og opvokset i Danmark, hvor han lever sammen med sin hustru og parrets tre mindreårige børn.

Sådan straffes brud på indrejseforbud - Et brud på indrejseforbud hører under Udlændingelovens § 59 b, hvor der kan gives op til tre års ubetinget fængsel for at bryde forbuddet.



- Retspraksis er dog, at brud på indrejseforbud giver langt kortere fængselsstraffe. - Som udgangspunkt skal førstegangstilfælde give 10-60 dages fængsel. I praksis er straffen typisk 20 dages fængsel. Hvis der er formildende omstændigheder, kan det dog ende med en bøde på minimum 5000 kroner. - Anden gang, indrejseforbuddet bliver brudt, stiger straffen til mellem to og fire måneder i fængsel. I praksis er straffen typisk to måneders fængsel. - Tredje gang, indrejseforbuddet overtrædes, stiger straffen til mere end fire måneders fængsel. Kilde: Anklagemyndigheden.dk Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Længden af et indrejseforbud afhænger af den fængselsdom, der har udløst forbuddet. En dom på mindre end end tre måneders fængsel giver fire års indrejseforbud, mens en dom på tre måneder til et år giver seks års indrejseforbud og en dom på mellem et og to års fængsel giver indrejseforbud i 12 år.

Får man end dom på mere end to års fængsel, kan det resultere i et permanent indrejseforbud.