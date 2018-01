Hjemmerøvere gav 91-årig mand slag med knyttede næver

En 91-årig mand blev mandag aften udsat for et hjemmerøveri, da to maskerede mænd trængte ind i hans hjem ved Hestlund nordvest for Bording.

I forbindelse med røveriet blev offeret tildelt knytnæveslag. Han slap med overfladiske skrammer, oplyser politiet tirsdag formiddag.

Mændene var ifølge Midt- og Vestjyllands Politi iført mørkt tøj og elefanthuer, da de brød ind i huset på vejen Krybily.

»Vi foretog en indledende afhøring af den forurettede kort efter overfaldet, men vi har p.t. ikke noget signalement at gå efter,« siger Henning Præstegaard, efterforskningsleder ved lokalpolitiet i Herning.

I forbindelse med røveriet spurgte gerningsmændene efter penge. De gennemrodede derefter huset, inden de igen forlod adressen.

Politiet vil gerne i kontakt med borgere, der har set to mænd ankomme til eller forlade området omkring klokken 20.

»Vi fortsætter i dag efterforskningsarbejdet med sporsikring, og vi skal også igen tale med den forurettede, som forhåbentlig kan give os flere oplysninger om gerningsmændene,« siger Henning Præstegaard.

»Vi vil dog allerede nu gerne bede om offentlighedens hjælp, så vi får kontakt til eventuelle vidner, mens de har deres observationer i frisk erindring,« fortsætter han.