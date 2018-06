Historisk genåbning af Tibetkommission: »Det er aldrig sket før«

For første gang i årtier skal en undersøgelseskommission gå om.

Efter hårdt politisk pres bliver Tibetkommissionen genåbnet. Først kunne Berlingske torsdag fortælle, at et politisk flertal ville have undersøgt Tibetsagen på ny. Og senere på formiddagen fulgte justitsminister Søren Pape Poulsen (K) trop.

»I den seneste tid er der kommet oplysninger frem, der har betydet, at der er stillet spørgsmål ved kommissionens adgang til e-mail og i forlængelse heraf kommissionens konklusioner. Den tvivl er ingen tjent med. Derfor vil regeringen nedsætte Tibetkommissionen igen, så vi kan få skabt klarhed,« sagde justitsministeren.

Genåbningen kommer i kølvandet på et højst usædvanligt efterspil.

Tibetkommissionen blev nedsat i 2015 for at undersøge baggrunden for det klare grundlovsbrud, der skete, da betjente skærmede demonstranter og tog tibetanske flag fra dem under et kinesisk statsbesøg en junidag i 2012. Men siden kommissionen afleverede sin beretning i december 2017, har nye oplysninger sat sagen i et helt nyt lys.

Tibet-demonstrationer ved kinesiske statsbesøg Kinas daværende præsident, Hu Jintao, besøgte Danmark 14.-16. juni 2012. Det var det første officielle besøg i Danmark af et kinesisk statsoverhoved nogensinde. Et historisk besøg, sagde daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). 15. juni blev gaden holdt fri for tibetanske demonstranter. Godt et år senere, 4.-7. juni 2013, besøgte Kinas fjerdeøverste leder, Yu Zhengsheng, Danmark. Også ved dette besøg blev der rejst kritik af, at Tibet-aktivister blev forhindret i at vise tibetanske flag.

Radioprogrammet P1 Orientering afslørede først i marts, at politichefers e-mail blev slettet, før kommissionen skulle foretage sin undersøgelse. I maj fulgte programmet op med en afsløring af, at Udenrigsministeriet lå inde med backup af mailkorrespondancer fra afgåede ministre og embedsmænd. Men disse e-mail blev aldrig udleveret til Tibetkommissionen.

Og torsdag blev en tredje brik lagt til. For Rigspolitiet har fundet endnu et mailarkiv, som kommissionen ikke har fået, oplyste ministeren.

Kommissionen – demokratiets sidste kontrolinstans – blev forhindret i at komme til bunds. Det har altså nu ført til en historisk gennedsættelse af kommissionen.

»Det er usædvanligt, at man genåbner en kommission – det er aldrig sket før,« forklarer Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Dog blev PET-kommissionen på sin vis genåbnet, da Blekingegadekommssionen blev åbnet i 2014. Her var kommissoriet dog et helt andet, da man besluttede selvstændigt at undersøge én del af den afsluttede kommissions arbejde.

Tidligere varianter af undersøgelseskommissioner har haft vidtrækkende konsekvenser. De mest kendte omfatter en sag om kreativ bogføring i 1992, der væltede daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen. Året efter væltede undersøgelsen af Tamilsagen Schlüterregeringen.

Sagerne førte til, at man i 1999 indførte lov om undersøgelseskommissioner. Siden har mange kritiseret undersøgelserne for at være blodfattige.

Blekingegadekommissionens undersøgelse førte da heller ikke væsentligt nyt med sig.

Tibetkommissionen pegede i sin beretning i december sidste år på, at ansvaret for knægtelsen af borgeres grundlovssikrede rettigheder lå hos to mellemledere i politiet. Den konklusion har flere siden stillet sig tvivlende overfor.

Spørgsmålet er, om Tibet-undersøgelsen finder afgørende nyt, når de vender de – indtil videre – sidste sten i sagen.