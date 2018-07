Hertuginde Meghan skal til bryllup på sin fødselsdag

England. Når hertuginde Meghan på lørdag kan fejre sin fødselsdag, bliver det omgivet af festglade mennesker.

De er dog ikke samlet for at fejre hende, men for at fejre prins Harrys gode venner Charlie van Straubenzee og Daisy Jenks, der skal giftes på dagen, skriver Hello Magazine.

Deres valg af bryllupsdag betyder, at hertuginde Meghan kommer til at spendere sin fødselsdag til festen.

Det afslører fotografen Tim Rooke, der er gode venner med brudeparret og med det royale par, på Twitter.

På det sociale medie skriver fotografen, at han går glip af brylluppet den 4. august, hvor prins Harry skal være forlover.

Det er ikke nyt, at Charlie van Straubenzee har valgt prins Harry som forlover. De to har været tætte venner, siden de gik i skole sammen som børn, men det er først nu blevet bekræftet, at brylluppet falder på hertuginde Meghans fødselsdag.

Hertuginde Meghan fylder i år 37. Sidste år tilbragte hun ifølge Hello Magazine sin fødselsdag i Afrika med prins Harry.

/ritzau/