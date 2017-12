Her er nogle af årets største Berlingske-afsløringer

Forestil dig følgende:

For et år siden fik du at vide, at det i 2017 ville komme frem, at Danmarks største bank i dette årti havde lagt filial og konti til ulovlig hvidvask for milliarder. Blandt andet havde regimet i Aserbajdsjan haft held med at kanalisere mindst 18 milliarder kroner gennem Danske Banks estiske afdeling. Lige så overraskende: De ømtålelige oplysninger om de ulovlige pengestrømme blev opstøvet af en dansk avis, og andre oplysninger om europæisk hvidvask og bestikkelse delte den danske avis med medier over hele Europa. Afsløringerne fik vidtrækkende konsekvenser. Tusinder af borgere gik på gaden i protest i Baku, Aserbajdsjans hovedstad. Europæiske toppolitikere måtte trække sig. Europarådet nedsatte en undersøgelseskomité. Selv britisk bagmandspoliti gik ind i sagen.

Ville du have troet på det på vej ind i 2017?

Ikke desto mindre er det, hvad der er sket. Og den danske avis er Berlingske.

I tæt samarbejde har Berlingskes Businessredaktion og Berlingskes gravegruppe lag for lag optrevlet, hvordan Danske Bank i flere år har lagt bank til hvidvask af enorme summer.

Afsløringerne er bragt ad flere runder.

De første historier viste, at et internationalt kriminelt netværk havde skjult milliarder af kroner via konti i internationale banker, blandt andet Nordea Bank Danmark og Danske Banks estiske filial. I perioden 2011 til 2014 blev mere end syv milliarder kroner overført til de danske banker gennem 1.700 overførsler. Afsløringerne blev bragt i et stort europæisk mediesamarbejde, bl.a. med organisationen Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

I anden runde gik Berlingske forrest og skaffede titusinder af bankdata og ømtålelige oplysninger, som blev delt med medier over hele Europa. Det har affødt forsider på europæisk toneangivende medier som The Guardian og fået en stribe konsekvenser i Europa i form af undersøgelser og politikere, der måtte trække sig. Herhjemme har Berlingske fokuseret på, at mindst 18 milliarder kroner fossede gennem fire konti i Danske Banks estiske afdeling og videre til bl.a. politikere, embedsmænd og skattely i perioden 2012-2014. Danske Bank forklarede, at banken var blevet misbrugt og lagde vægt på, at der i dag er ryddet op.

»Det ser tydeligvis ikke godt ud,« sagde Thomas Borgen, Danske Banks topchef, i et interview i september efter en længere artikelserie i Berlingske om hvidvask i Danske Bank. Thomas Borgen var overbevist om, at alle ansatte havde handlet i god tro. Det var inden, Berlingske kunne lægge interne dokumenter fra banken frem, som pegede på, at ansatte aktivt havde medvirket til at skjule lyssky kunder.

Efterfølgende lagde Berlingske andre oplysninger frem, som såede kraftig tvivl om Danske Banks forklaring. Interne dokumenter viste, at bankens interne revision i 2014 advarede Danske Banks øverste ledelse om, at den estiske filial kendte til, at der foregik hvidvask i banken, og endda aktivt hjalp mistænkelige kunder med at skjule sig. En noget anden version, end at banken var blevet udnyttet af andre.

Danske Bank har aldrig offentligt forklaret de modstridende forklaringer. Senest er Danske Banks afdeling i Litauen også viklet ind i hvidvaskanklager. Det flugter heller ikke så godt med, at Danske Bank tidligere udtalte, at problemerne var afgrænset til Estland. Historierne har fået Danske Bank til at åbne en undersøgelse af sagen. Den ventes klar i 2018.

Berlingskes gravegruppe åbnede 2017 et helt andet sted. Året begyndte og sluttede med fokus på årtiers mest omdiskuterede emne, udlændinge.

Uden hæmninger

Asylsystemet var blevet hårdt udfordret af en stor gruppe nordafrikanske drenge og unge mænd, fortalte Berlingske i januar. Gruppen blev karakteriseret således: De unge rejser fra land til land og beder om asyl, men har intet asylmotiv. De hævder at være mindreårige. De er ofte opvokset på gaden i nordafrikanske lande. Mange er stofmisbrugere og kriminelle, nogle prostituerede. Og »helt uden hæmninger«, lød beskrivelsen.

Kort efter satte gravegruppen i en række artikler fokus på et noget andet emne inden for udlændingeområdet. Det viste sig, at Danmark i al hemmelighed havde tvangshjemsendt personer fra Somalia. Hverken de relevante organisationer eller store dele af Folketinget kendte til nogen hjemsendelsesaftale, og eksperter rejste tvivl om, hvorvidt det overhovedet var sikkert at sende folk tilbage til Somalia. Regeringen har aldrig offentligt kommenteret, om der er indgået nogen form for hjemsendelsesaftale med Somalia.

Igen i år zoomede Berlingskes gravegruppe ind på, om regeringen giver retvisende oplysninger til lovgiverne i Folketinget.

Kvoter, konger og kumpaner

I 2016 viste en artikelserie, hvordan regeringen havde regnet særdeles kreativt og tilbageholdt afgørende oplysninger for Folketinget om blå bloks landbrugspakke. Det forløb endte med en ministerfyring, og at Folketinget udtalte hård kritik af den daværende Venstre-regering.

Undskyld, undskyld, undskyld, undskyld. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) var særdeles ked af, at han havde tilbageholdt oplysninger for Folketinget. Senere valgte statsminister Lars Løkke Rasmussen at fjerne Esben Lunde Larsen fra fiskeriområdet.

Og i 2017 kom det frem, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) havde tilbageholdt en lang række løsningsforslag for et flertal i Folketinget, som ønskede at bremse såkaldte kvotekonger – personer, der råder over store mængder fiskekvoter. Sagen medførte, at Esben Lunde Larsen fik hård kritik af Folketinget i form af en af de største næser i nyere dansk politik, og at ministeren undskyldte i sjældent set grad.

Efterfølgende viste det sig, at tilbageholdelsen af oplysninger for Folketinget havde været mere systematisk end først antaget, og at embedsmænd i Miljø- og Fødevareministeriet havde lagt konkrete strategier om at skabe blæst om en fiskeaftale, som var vedtaget uden om ministeren. Få uger senere blev Esben Lunde Larsen fjernet fra fiskeriområdet.

Jihad og martyrer

Gennem 2017 er indlandsredaktionen og gravegruppen i samarbejde trængt ind i et miljø, som vi normalt ikke hører om. Vi har forsøgt at forstå, hvad der foregår på de mest kontroversielle muslimske friskoler i Danmark.

Saudiske pengestrømme til muslimske skoler i Danmark, imamer i opsigtsvækkende dobbeltroller, undervisningsmateriale om jihad og martyrer. Gennem 2017 har Berlingske set nærmere på, hvad der egentlig foregår på flere muslimske friskoler.

Arbejdet har affødt en række opsigtsvækkende afsløringer. Eksempelvis viste det sig, at en ledende person på en statsstøttet muslimsk friskole ved siden af sit arbejde rådgav unge om, at muslimer ikke må have ikke-muslimske venner. Det vakte også opsigt, at en anden muslimsk friskole reelt var blevet opkøbt af en verdensomspændende islamisk organisation, hvor ejeren havde forsøgt at indsætte en religiøs konsulent, mens flere muslimske skoler fik millionbeløb fra en saudisk bank. Endnu mere kontroversielt: Kort efter de første artikler aflagde et tilsyn uanmeldt besøg på en af de omtalte skoler. I et kopirum fandt tilsynet undervisningsmateriale om jihad og martyrer. Flere af skolerne er blevet sat under skærpet tilsyn, tre skoler står til helt at miste statsstøtten.

Helt ude i skoven - og på markerne

I efteråret 2017 belyste gravegruppen også bostedet Storskoven på Fyn, som huser udsatte unge. Her viste det sig, at forstanderen havde brugt masser af offentlige kroner på private restaurantbesøg, private rejser og istandsættelse af egen og familiemedlemmers bolig. Desuden havde bostedet købt ydelser af en virksomhed, som forstanderen selv ejede, ligesom pædagogisk ansatte på bostedet brugte deres arbejdstid på at istandsætte forstanderens private villa. Socialtilsyn Syd har meldt forstanderen og institutionen til politiet.

Alle har ret til et fedt køkken: De offentlige kroner var egentlig givet til at passe på udsatte unge på bostedet Storskoven på Fyn. Men forstanderen for bostedet brugte også de offentlige kroner til at betale for private rejser, istandsættelse af private boliger og et køkken til 96.000 kroner.

Igen i år sugede blå bloks landbrugspakke opmærksomhed til sig. Gennem 2017 har forskeren Bjørn Molt Petersen på vegne af Danmarks Naturfredningsforening gennemgået talgrundlaget bag landbrugspakken. Hans analyse konkluderede, at der var alvorlige problemer i det videnskabelige grundlag. Det overraskende var, at stort set samtlige af landets førende forskere på området var grundlæggende enig i analysens konklusioner: Der er store problemer med en regnemodel bag landbrugspakken, som hverken er valideret eller usikkerhedsberegnet. Det betyder, at usikkerheden om, hvad der sker med grundvand, fjorde og hav, når landbrugspakken i disse år tillader markant mere gødning på markerne, er større end først antaget. Det var forskerne enige om, da de læste analysen.

Forskeren Bjørn Molt Petersen fandt i 2017 væsentlige svagheder og usikkerheder ved grundlaget bag blå bloks landbrugspakke. Alle forskere støttede ham - indtil Aarhus Universitets ledelse kaldte sine forskere sammen, og ministeren på området, Esben Lunde Larsen, skulle redegøre for de nye oplysninger.

Men kun indtil historien ramte Berlingskes forside, og ledelsen på Aarhus Universitet indkaldte sine forskere til krisemøde. Herefter fik Aarhus-forskerne travlt med at påpege problemer ved den nye analyse. Aarhus Universitet modtager årligt knap 400 millioner kroner i såkaldt myndighedsbetjening på miljø- og fødevareområdet, og op til et samråd i Folketinget skrev Aarhus-forskerne i al hast et skriftligt modangreb på den nye analyse – lige det, ministeren havde brug for. Ministeren og flere af Aarhus-forskerne har kategorisk afvist, at de mange millioner fra staten til universitetet på nogen måde har påvirket forløbet.

Nok om 2017. Men kæmpe tak til læsere og kilder for det forgange år; glædelig jul og godt nytår til alle. Vi planlægger at vende tilbage med nye afsløringer i 2018.

Lars Nørgaard Pedersen er chef for Berlingskes gravegruppe.

Berlingskes gravegruppe modtog i januar 2017 Danmarks mest prestigefyldte journalistpris, Cavlingprisen, for dækningen af landbrugspakken. Den Danske Publicistklub gav i maj 2017 gravegruppen Den Lille Publicistpris for over en længere periode at have bedrevet undersøgende journalistik på et ekstraordinært niveau.

