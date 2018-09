Her er LTF i dag: Intern splid, 150 bag tremmer og en sag i Højesteret

Fem år efter de første hættetrøjer med »LTF«-logo dukkede op i det Københavnske gadebillede, har banden udviklet sig til en af de mest notoriske kriminelle organisationer i Danmark ifølge Politiet. Nu er bandegrupperingens egen dresscode kendt ulovlig - og det samme er Loyal to Familia (LTF).

Historien om landets største gadebande er om en fraktion i en bandekrig, hvor skududvekslingerne gjaldede i gader, om politisk dunder og ikke mindst den første forening i nyere retshistorie, som Anklagemyndigheden vil forsøge at dømme ulovlig.

Men hvor står de i dag?

Bag tremmer

Samlet set er Loyal to Familia svækket sammenlignet med bandens vækstdage i 2017. Dengang havde grupperingen del af en bandekrig i både Aarhus og København, samtidig med at de gennemførte en intens rekrutteringskampagne, hvor man forsøgte at indlemme unge helt ned til 15 år.

Siden er det gået det ned ad bakke.

Omkring 150 medlemmer sidder i dag bag tremmer, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der på landsplan er 370 indsatte med banderelationer eller på observation. Samtidig udgør LTF-medlemmerne i danske fængsler mere end halvdelen af den samlede bande, ifølge en opgørelse fra DR.

I februar anslog Rigspolitiet at Loyal To Familia omfattede omkring 240 personer, hvilket samtidig gør banden til den største gruppering i Danmark.

Samtidig er interessen for at komme i exit-forløb steget blandt indsatte LTFere, hvor mere end en tredjedel dog afvises, da Kriminalforsorgen ikke anser deres interesse som reel.

Ifølge sociologen Aydin Soei er grupperingen imidlertid generelt blevet styrket af de netværk, som har været skabt bag tremmer. En pointe som kun kan understreges ved bandens oprindelse, som begynder med en mand, Napoleon og en dom for dødsvold.

Edderkoppen på Blågårds Plads

I vinteren 2012 blev den dansk-pakistanske Shuaib Khan prøveløsladt i forbindelse med en længere dom for dødsvold. Op til løsladelsen havde bandelederen in spe ifølge nogle kilder læst alt fra Napoleon til »Kunsten at føre krig«.

Det er tilsyneladende alt sammen for at han kan føre sin ambition ud i livet: Loyal To Familia skal være Danmarks største gadebande.

I tiden efter løsladelsen begynder et billede at tegne sig af Shuaib Khans plads i LTF.

Kilder har over for Berlingske beskrevet bandelederen som en mand der kender den kriminelle verdens spilleregler. En mand som indgyder respekt. En mand som i bogstaveligste forstand ikke er bange for at få blod på tøjet.

Det er blevet en del af myten om Shuaib Khan, som blev løsladt i marts sidste år, hvorefter LTF forsøgte at få fodfæste i Aarhus, Fredericia, Køge og Hundige. Få måneder senere er en bandekrig brudt ud i både Aarhus og København.

I dag er bandelederen impliceret i en ny sag, hvor han tidligere på året blev dømt ved Østre Landsret i forbindelse med en trusselssag mod en betjent, som han skulle have advaret bl.a.: »Pas på din ryg«.

Dengang blev han dømt til 60 dages fængsel. Sagen er siden sendt til Højesteret, hvor anklagemyndigheden ønsker at udvise den i dag 31-årige Shuaib Khan. Første retsdag er sat til 5. November.

Ifølge Berlingskes oplysninger har bandelederen været bortrejst det meste af året, og under Shuaib Khans fravær, er presset kun blevet større på Loyal To Familia.

I Shuaib Khans fravær

På den ene side er der udsprunget intern splid i grupperingen. Tingbjerg-afdeling, som sammen med afdelingen på Blågårds Plads har været anset som en af de mest centrale, har forladt banden. Samtidig er LTFs synlighed dalet markant i Aarhus og Malmø.

Det seneste år har budt på at stadigt flere medlemmer er blevet dømt i kølvandet på bandekrigen i 2017. De er faldet samtidig med at strafferammen er blevet indskærpet gennem blandt andet den seneste bandepakke.

Bandekrigen har også trykket spor ind i lederens familieliv. Senest er forældrene til bandeleren blevet part i en boligsag med boligselskabet FSB, som ønsker at opsige lejekontrakten på grund af sønnens kriminalitet.

Under retssagen malede boligselskabets vidner et billede af et Nørrebro hvor alle ved, hvem Shuaib Khan er, og hvor respekten for bandelederen i dag har sat sine spor.

Folk har ikke turdet lave en skriftlig klage, for at sige det, som det er. Driftsrepræsentant for FSB fra vidneskranken

»Folk har ikke turdet lave en skriftlig klage, for at sige det, som det er,« konstaterede en driftsrepræsentant for FSB i retten og uddybede, at FSB har en politik om kun at registrere skriftlige klager.

Til gengæld har boligselskabet modtaget mundtlige »bekymringshenvendelser«. Der bliver afsagt dom i sagen 20. september.

Med det administrative forbud melder endnu en udfordring sig for Danmarks største bande, hvor Anklagemyndigheden mener at kunne bevise, LTF er en voldelig forening i Grundlovens forstand. Det vil i så tilfælde kunne få konsekvenser for andre dele af det danske bande- og rockermiljø.