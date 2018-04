Her er dommen: Peter Madsen dømt for drab - får livstid

Den 47-årige ubådsbygger Peter Madsen straffes med fængsel på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Peter Madsen er desuden kendt skyldig i seksuel mishandling og i partering.

Det har dommer Anette Burkø meddelt ubådsbyggeren og de fremmødte i retslokale 60 i Københavns Byret.

»Efter en samlet vurdering finder retten det bevist, at tiltalte har dræbt Kim Wall.«

»Endvidere finder retten det bevist, at han har fastholdt Kim Wall med spændstropper… og i hvert fald nogle af stikkene i vagina er påført, mens Kim Wall var i live,« sagde dommeren videre som forklaring på, hvorfor retten også har fundet Peter Madsen skyldig i seksuel mishandling.

Det er en enig domsret, der er nået frem til dommen.

Peter Madsen har anket dommen. Det gjorde han efter en kort samtale med sin forsvarer Betina Hald Engmark. Det betyder, at sagen igen skal behandles, men denne gang i Østre Landsret.

Læs også Hun har været »det, der skete«. Hun har været Kim og Kim Wall. Hun har været det uafrystelige i sin mors blik

Dommer Anette Burkø læste op, at Retten ligger til grund for sin afgørelse, at Peter Madsen få dage inden 10. august inviterede tre forskellige kvinder med om bord på Nautilus, at han har vist interesse for drab, lemlæstelse af mennesker og spidning. At han i dagene op til 10. august tog flere remedier med om bord i ubåden, som normalt ikke hører hjemme der, blandt andet en fukssvans, en ekstra kedeldragt og to tilspidsede skruetrækker.

Desuden har Retten lagt vægt på Peter Madsens skiftende forklaringer og vurderet, at hans forklaring på, hvorfor han ændrede sin udlægning af, hvordan Kim Wall døde, som utroværdig. Retten mener således heller ikke, det er troværdigt, at den svenske journalist skulle være død af forgiftning, som Peter Madsen har hævdet.

Skaderne på Kim Walls lig og de mærker, der er fundet på hendes ankler, indikerer ifølge retten, at Kim Wall var spændt fast om bord i ubåden.

Læs også Halshugningsvideoer, undertryk og en grøn haveslange: Her er de centrale punkter i sagen mod Peter Madsen

Når dommeren og de to domsmænd er nået frem til, at Peter Madsen skal straffes med fængsel på livstid, er det fordi, man vurderer, at der er tale om »et kynisk og planlagt drab af så brutal karakter« på en tilfældig kvinde.

Retten har desuden besluttet, at ubåden »Nautilus« med alt indhold skal konfiskeret, og Peter Madsen skal betale en erstatning på 120.000 kr. til Kim Walls kæreste.

Læs også Peter Madsens sidste ord i sagen: »Jeg er rigtig, rigtig ked af det«

Livstid er en af lovens strengeste straffe, fordi den er uden bagkant.

Med dommen er retten nået frem til samme konklusion, som anklager Jakob Buch-Jepsen har kæmpet for gennem sagen.

Det er en opsigtsvækkende dom, fordi det i dansk kontekst er relativt sjældent, man bruger den hårde straf til personer, der »kun« er tiltalt for ét drab. Når straffen alligevel er kommet i spil i sagen, er det fordi, anklageren mener, der er tale om et drab i den »aller, aller groveste kategori«. Den vurdering har Retten nu tilsluttet sig.

Peter Madsen så først trist ud, da dommen blev afsagt, men blev hurtigt mere fattet.

I løbet af de seneste ti år er 14 personer idømt livstid. Af dem er det ifølge Ritzau kun tre sager, hvor den dømte ikke slog mere end en person ihjel.

I gennemsnit sidder livstidsfanger fængslet i omkring 14 år. Tallet skal dog tages med et gran salt, da der er store udsving. Eksempelvis sad Palle Sørensen, der blev dømt for at have skuddræbt fire betjente i 1965, fængslet i 33 år.

Dommen er truffet af dommeren og to domsmænd, da Peter Madsen tidligere har frabedt sig nævninge i sagen. Det er ellers almindelig procedure, at straffesager, hvor den tiltalte risikerer mere end fire års fængsel, foregår som nævningesager, hvor tre juridiske dommere og seks nævninge afgør sagen. Domsmænd har ligesom nævninge ikke juridisk baggrund.