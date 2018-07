Her er den tiltalte imams prædiken: »Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne«

Anklagemyndigheden oplyser tirsdag formiddag, at der er rejst tiltale mod en imam fra Nørrebro i København for at have bifaldet drab på jøder.

Det foregik i Masjid al-Faruq på Nørrebro under en prædiken, som blev optaget på video og delt online. Her er, hvad imamen Mundhir Abdallah ifølge myndighedernes oversættelse prædikede 31. marts 2017:

»Et kalifat, der bringer med sig alt det gode, retledning, retfærdighed og barmhjertighed. Himlen vil lade hvert enkelt dråbe falde, og jorden vil lade hvert enkelt plante gro som udtryk for Guds tilfredshed over den kommende stat, den retledede kalifats stat, der vil reparere, hvad Vesten har korrumperet.

Og fra denne muslimske nation vil der med Guds tilladelse rejse sig et kalifat, der indfører Guds Sharia og genopliver Guds budbringers sædvane, og som udfører Jihad for Guds sag, og forener den muslimske nation efter opløsning og disintegration, og som befrier Al-Aqsa moskeen fra zionisternes afskum, således at udsagnet fra Guds budbringer, fred være med ham, kan realiseres:

’Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: ’O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig , så kom og dræb ham’’.

Så vil den retledende stat blive realiseret, som vil indføre Guds Sharia og forene Guds tilbedere og rejse denne her nation, og udføre Jihad mod dens fjender, og befri Jerusalem, og rive den jødiske entitet op med rødderne, denne kolonialistiske korstogsbase.«

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod Mundhir Abdallah for overtrædelse af både den nye såkaldte imamlov, der trådte i kraft 1. januar sidste år. Loven siger, at »den, der som led i religiøs oplæring udtrykkeligt billiger handlinger, som er omfattet af... [straffelovens § 237 om manddrab] ... straffes med bøde eller fængsel indtil tre år«.

Mundhir Abdallah er også tiltalt for overtrædelse af racismeparagraffen for sine udtalelser.

Faruq-moskeen ligger i en baggård på Heimdalsgade på Nørrebro, og det er ikke første gang, imamer på moskeens talerstol vækker opsigt.

Efter udtalelserne 31. marts fra Mundhir Abdallah, som er dansk statsborger, blev et ledende medlem af den australske gren af den islampolitiske organisation Hizb ut-Tahrir inviteret til at tale i moskeen, som Berlingske dengang beskrev. Også her blev der tordnet mod bl.a. jøder.

Ismail al-Wahwah er siden føjet til regeringens liste over såkaldte hadprædikanter, som er »udelukket fra at indrejse af hensyn til den offentlige orden i Danmark«.

Masjid Al-Faruq var også i søgelyset i 2015, da det kom frem, at Omar el-Hussein før angrebet i København på Krudttønden og den jødiske synagoge havde besøgt netop denne moské. Også dengang havde en imam opfordret til drab på jøder.