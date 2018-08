Her er de fem mulige adresser til en ny placering af droppet milliardbyggeri

Da det blev droppet at bygge det planlagte Ørestad Fælled Kvarter på den såkaldte strandeng på Amager Fælled, skabte det et hul i kassen på 1,9 milliarder kroner.

I går kunne Berlingske fortælle, at Københavns Kommunes Økonomiforvaltning nu er klar med fem scenarier for, hvor man kan bygge ny boliger i byen i stedet.

Fire af scenarierne kræver byggeri på Amager Fælled. I det sidste scenarie går Fælleden helt fri.

Her er scenarierne.

Scenarie A: Campingarealet

Det såkaldte campingareal på Amager Fælled har hele tiden været i spil. Scenarie A tager udgangspunkt i udvikling af et udvidet campingareal. Ifølge kommunen er campingarealet »det område med den laveste naturværdi af de undersøgte områder på Amager Fælled«, ligesom kommunen slår fast, at naturværdien »under alle omstændigheder vil blive påvirket af den planlagte campingplads«. Desuden vil byggeri på campingarealet ifølge kommunen understøtte et højere passagertal for Sundby Station.

Scenarie B: Campingarealet, fortætning i Ørestad og areal øst for Bådehavnsgade

Scenarie B tager udgangspunkt i udviklingen af en del af det oprindelige campingareal, fortætning i Ørestad samt arealet øst for Bådehavnsgade.

Økonomiforvaltningen bemærker, »at udviklingen af arealet øst for Bådehavnsgade vil kunne ske i sammenhæng med udviklingen af den resterende del af området«. I kommuneplan 2015 er området udlagt som perspektivområde.

Forvaltningen bemærker endvidere, at »en fortætning i Ørestad vil optimere udnyttelse af arealressourcen og understøtte øget brug af kollektiv transport (metro)«.

Scenarie C: Amager Fælled Nord og fortætning i Ørestad

Scenariet tager udgangspunkt i udviklingen af en del af det østlige areal ved Amager Fælled Nord og arealet øst for Bådehavnsgade.

Økonomiforvaltningen bemærker, »at udviklingen af Amager Fælled Nord ligger i forlængelse af de oprindelige tanker for udviklingen af Ørestad, herunder benyttelse af metro mv«. Samt »at området ligger tæt på centrum, og byudvikling her derfor vil understøtte gang og cykling («grøn mobilitet«)«.

Læs hele rapporten her (åbner nyt vindue).

Scenarie D: En del af Amager Fælled Nord og areal øst for Bådehavnsgade

Scenariet tager udgangspunkt i udviklingen af en del af det østlige areal ved Amager Fælled Nord og arealet øst for Bådehavnsgade.

Økonomiforvaltningen bemærker, »at scenariet kan tage udgangspunkt i de mest stationsnære områder i Amager Fælled Nord, således at naturen påvirkes så lidt som muligt, samtidig med at brugen af offentlig transport understøttes«. På samme tid understøttes gang og cykling, da kvarteret ligger tæt på København K.

Scenarie E: Udvikling af Bellahøjmarken, Tingbjerg Vest, Tingbjerg (Ruten 149), areal øst for Bådehavnsgade, Selinevej Nord samt fortætning i Ørestad

Scenariet tager udgangspunkt i byudvikling i Tingbjerg, fortætning i Ørestad på By & Havns arealer samt udvikling af arealet øst for Bådehavnsgade. Scenariet lader Amager Fælled gå fri.

Økonomiforvaltningen bemærker, »at en udvikling af arealer omkring Tingbjerg kan understøtte Københavns Kommunes byudviklingsstrategi for området, der bl.a. indebærer en fortætning og opførelse af private ejerboliger.« Desuden kan scenariet med udviklingen af Bellahøjmarken og Tingbjerg understøtte passagergrundlaget for kollektiv trafik på Frederikssundsvej.

Kilde: Københavns Kommune.