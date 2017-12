Her er de 10 mest læste artikler på b.dk i 2017

Nr. 1 – Millionærens opsang til danskerne

Den suverænt mest læste artikel i år er fra april, hvor Berlingske interviewede serieiværksætteren bag firmaerne Jubii, Amino.dk og Dinero, Martin Thorborg, om hans rejse i USA.

I sin tid i staterne havde Thorborg nemlig observeret nogle grundforskelle mellem Danmark og den verdensmagt, vi ofte sammenligner os med på godt og ondt. Konklusionen blev, at vi godt kan være tilfredse med måden vi gør det på her i Danmark, og det betyder, at være tilfredse med vores skattebetalte offentlige sektor.

Konklusionen nåede Martin Thorborg, efter han satte sin ene datter af til en børnefødselsdag for derefter selv at forlade festen i et stykke tid.

Nr. 2 – Må man gramse på sovende kvinder?

2017 stod i kønskampens tegn og måske i særdeleshed i kulturens verden med hashtagget Metoo.

Men 16. januar, vel før krænkelseserfaringer blev delt under paraply-hashtagget, fik en kommentar i radioprogrammet Mads og Monopolet skuespilleren Carsten Bjørnlund (kendt fra tv-serien Arvingerne på DR) i modvind.

En kvindelig lytter havde ringet ind og fortalt, at hun vågnede ved, at en venindes mand havde befamlet hende i søvne, og at hun ikke vidste, om hun burde fortælle sin veninde det. Til det sagde Carsten Bjørnlund:

»Hun skal selvfølgelig mærke meget godt efter inde i sig selv - om der er helt rent mel i den pose (...) at hun ikke har nogen andel i det.«

Listen Berlingskes business-site, business.dk, indgår i denne opgørelse. Listen har indland, udland, debat og sport inkluderet. Alle artikler er skrevet af journalister på Berlingske eller er debatindlæg, kommentarer med videre. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Nr. 3 – Misforståelsen der kostede en kioskejer dyrt

Da en borger fra Albertslund tidligere på året satte sig til tasterne, var det med et budskab om, hvordan sharia har vundet indpas i hans bydel. Nu kunne man nemlig ikke længere købe øl i hans lokale kiosk. Det udmøntede sig til et debatindlæg, som blev bragt i Den Korte Avis 16. maj.

Kiosken blev ikke navngivet, men ikke desto vidste DF’s EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, at det drejede sig om Hyldespjældets Nærbutik i Albertslund.

Det troede han i hvert fald. Men da Berlingskes udsendte besøgte stedet, viste det sig, at kioskejeren rent faktisk sælger øl. Ejeren kunne dog fortælle, at han på trods af at have øl i sit sortiment, har mistet omtrent 20 pct. af sin omsætning, hvilket, han mener, var et resultat af debatindlægget.

Nr. 4 – Et bandemedlem taler ud

Et af de mest bragte, dækkede og skrevne emner har for Københavns vedkommende været bandekonflikten, der nu tilsyneladende er stilnet af.

I august talte Berlingske med højtstående bandemedlem, »Plomo«, fra banden Brothas om konflikten.

Nr. 5 – Far fandt CPR-søgemaskine, da han søgte vuggestueplads

Da en it-kyndig far ledte efter vuggestueplads til sin søn, fandt han en brist i et kommunalt IT-system, som blev drevet af KMD.

Han fandt ud af, at man kunne søge på folks CPR-numre og finde deres anvne.

Man kunne sågar søge på pårørendes CPR-numre og finde navne på folk, der havde børn i den pågældende vuggestue på Frederiksberg.

Efter at have gjort virksomheden opmærksom på sikkerhedsbristen, blev der kvitteret med en politianmeldelse for hacking.

Nr. 6 – Hvad laver MGP-stjernerne i dag?

Danskerne har fulgt MGP gennem mange år og brugere på b.dk kunne da ej heller lade være med at klikke på historien om, hvad MGP-stjernene laver i dag.

Nr. 7 – René Fredensborgs kommentar om danske kvinder

I en klumme skriver radioværten og journalisten René Fredensborg om, hvordan danske kvinder ikke gider, at vaske hans beskidte undertøj. Det vil til gengæld hans filippinske kæreste.

Nr. 8 – Thomas Larsens analyse af kongehuset

I sin analyse fra august kaster Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen blikket på Kronprins Frederik, som han portrætterer i lyset af hans formåen for krisekommunikation under en massiv mediestorm, som blev båret på vej af Prins Henriks nu så berømte udtalelse om, at han ikke ønskede at blive begravet ved siden af sin kone.

Nr. 9 – Pernille Vermunds taxatur

Meget læst og energisk kommenteret blev også en kommentar fra Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund.

Kommentaren udspringer af en kommentar, som hun og nogle veninder modtog, da hun kørte i taxa. Afsenderen på kommentaren var taxaens chauffør, som, formanden fortæller, var muslim.

»Det er ramadan, og jeg kan lugte jeres parfume,« skulle chaufføren ifølge Pernille Vermund have sagt.

»Jeg er fløjtende ligeglad med, hvad mennesker tror, tænker eller foretager sig i deres privatliv. Men jeg er godt og grundigt træt af, at vi forventes at underkaste os en ideologi, som gør os mindre frie og som skaber ufred hvor end den vinder frem,« skrev hun 11. juni.

Nr. 10 – Drabsefterforskerens bange anelser

Hvis noget har kunnet holde Berlingskes læsere beskæftiget, så har det været »ubådssagen«.

I sagen, som må kunne regnes for en af de mest opsigtsvækkende kriminalsager i nyere tid, giver den erfarne efterforskningschef, Kurt Kragh, i ovenstående artikel sit bud på et motiv.

Han mener, at det må være af seksuel karakter:

»(…) Jeg hæfter mig ved, at politiet under grundlovsforhøret begærede lukkede døre, fordi der ville fremkomme informationer, som kan virke krænkende for hende og familien. Det lyder i den grad som noget af seksuel karakter. Ellers giver det ingen mening,« sagde han 13. august.

Læs historien her: