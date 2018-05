Her bliver der givet størst rabat på sommerhuse

København. Drømmer du om at købe et sommerhus, så er der meget at vælge mellem på bolighylderne for tiden.

Udbuddet af sommerhuse på landsplan er nemlig historisk stort, fortæller direktør for Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen.

- Køberne kan vælge og vrage, og de har dermed også mulighed for at forhandle prisen ned, siger han.

Den tendens afspejles i en opgørelse fra Boliga, som har kigget på forskellen mellem den pris, sommerhuse først er blevet sat til salg til, og den endelige salgspris.

Opgørelsen viser, at sommerhuse på landsplan er blevet solgt med et gennemsnitligt nedslag på ti procent det seneste år.

Nedslaget er størst i Region Nordjylland, hvor køberne i gennemsnit har fået deres sommerhuse 13 procent billigere, end husene først er blevet sat til salg til.

Og det er et udtryk for, at sommerhussalget går trægt i det nordjyske, siger Curt Liliegreen. Der er blandt andet givet rabatter på 13 procent i Skagen og Løkken.

- Det er ellers populære sommerhusområder, men salget går bare ikke så godt lige nu, og derfor ser vi de store nedslag, siger han.

Tager man til nordsjællandske postdistrikter som Vejby, Melby og Hundested, bliver der til gengæld givet nogle af de laveste nedslag på seks procent.

Det skyldes, at der har været et opsving i boligpriserne i hovedstadsområdet, og mange københavnere har fået mere friværdi. Det har givet større rift om sommerhusene nord for hovedstaden, siger Curt Liliegreen.

- Når det generelle prisafslag er lavt i Nordsjælland, er det udtryk for, at der er gang i markedet, siger han.

Det er generelt en god idé at undersøge, hvor meget afslag, der normalt bliver givet, hvis man har udset sig et sommerhus i et bestemt område, så man kan bruge det i en handelssituation, siger Curt Liliegreen.

Men han mener, det er risikabelt at købe et sommerhus i et område, hvor der bliver givet store nedslag, eftersom det betyder, at efterspørgslen er lav, og huset dermed på sigt kan være svært at sælge igen.

- Der, hvor man kan få det store afslag, er, hvor andre ikke vil købe. Så det er måske ikke lige det sted, jeg ville kigge først, siger han.

Fakta: Største og mindste nedslag

- De største nedslag i prisen på sommerhuse blev givet i Grevinge, Dannemare og Løgstør, hvor der er i gennemsnit er givet nedslag på 18 procent.

- De mindste nedslag blev givet i Egå (tre procent) samt Aakirkeby, Nexø og Karrebæksminde (fem procent).

- Der er kun lavet beregninger på postdistrikter med minimum 20 tinglyste salg af sommerhuse.

- Tallene er trukket på baggrund af de tinglyste salg af sommerhuse fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 af huse, der er solgt i almindelig fri handel.

Kilde: Boliga.

/ritzau fokus/