Helveg anker dom i Se og Hør-sagen

Den radikale EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen har anket dommen i Se og Hør-sagen, hvor Retten i Lyngby for to uger siden afviste hans krav om erstatning på grund af ugebladets misbrug af hans kreditkortoplysninger.

Det oplyser politikeren på Facebook.

»Det kan ikke være rigtigt at hacking og videregivelse af private oplysninger, ikke skulle være en krænkelse, der kan berettige til tort«, skriver Morten Helveg blandt andet.

I byretten havde han krævet 250.000 kroner i kompensation for, at Se og Hør havde skaffet sig adgang til hans kreditkortoplysninger.

Men det afviste Retten i Lyngby, der samtidig bestemte, at han skal betale sagens omkostninger på 170.000 kroner.

Retten fastslog i sin dom, at Morten Helveg ikke er blevet krænket.

Han har ikke været udsat for en overvågning, og de oplysninger om hans kreditkort, som er blevet lækket til Se og Hør, har i sig selv ikke karakter af en krænkelse.

Derfor er han ikke berettiget til en godtgørelse for tort. Tortgodtgørelse er en form for erstatning til ofre for ydmygelser, for eksempel seksualforbrydelser.

I landsretten vil Morten Helveg dog halvere sit krav til 125.000 kroner.

»Det har ikke på noget tidspunkt været et spørgsmål om egen økonomisk vinding. Jeg vil derfor selvfølgelig fortsat donere hver en krone af et eventuelt erstatningsbeløb til Dansk Røde Kors«, skriver han på Facebook.

Den danske EU-parlamentariker var den første af i alt 21 kendte til at få sit krav om godtgørelse i forbindelse med Se og Hør-sagen afgjort i retten.

Ud over Morten Helveg Petersen har skuespillerne Mads Mikkelsen og Casper Christensen samt musikproduceren Remee stævnet Aller Media, to tidligere chefredaktører og den såkaldte tys-tys-kilde.

Se og Hør-sagen startede i 2014. Her udgav den tidligere Se og Hør-journalist Ken B. Rasmussen bogen "Livet, det forbandede".

I bogen beskriver han, hvordan en tys-tys-kilde fodrede ugebladet med oplysninger om kendte ud fra deres brug af kreditkort.