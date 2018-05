Hele Loyal To Familia-afdelingen i Tingbjerg melder sig ud af banden

Loyal To Familias afdeling i Tingbjerg har valgt at forlade banden, fortæller Københavns Politi. Dermed er LTF et overstået kapitel i et af de to områder, som var bandens hovedsæde under krigen mod Brothas i efteråret. Spørgsmålet er, om de vil etablere en ny bande eller vil helt ud af miljøet.