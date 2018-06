Haven i juni: Bladlusene myldrer og køkkenhaven tørster

København. Hvis du plejer at nusse om plænen og klippe den ofte i juni, så kan du godt strege den opgave af listen denne måned. De varme temperaturer har nemlig sat den tørre plænes vækst næsten i stå.

Til gengæld er der nogle andre opgaver, der skal prioriteres i haven i juni, fortæller Louise Møller, som er havefaglig rådgiver hos Haveselskabet.

1) Bladlus

Hvis det myldrer med små grønne insekter på havens roser, buske, kirsebærtræet og æbletræer, så er du langt fra alene.

»Bladlus eksploderer helt vildt i øjeblikket. De sidder helt ude i de nyeste, saftige skud og suger plantesaften. Men man skal ikke gå i panik, selv om der er rigtig mange lige nu,« siger Louise Møller.

»Det kan se ret voldsomt ud, og bladene og skuddene kan også krølle lidt sammen. Men bladlus er ikke alvorligt,« tilføjer hun.

Vil man gerne af med bladlusene, foreslår Louise Møller, at man tager en haveslange og spuler, der hvor bladlusene sidder. Det får dem til at falde af, og de har svært ved at finde tilbage igen, fortæller hun.

Det er ikke nogen katastrofe, hvis der sidder et par bladlus tilbage på planterne. De små grønne dyr har nemlig mange naturlige fjender, som lever af dem.

Bladlusene er bare lidt hurtigere ude af starthullerne end deres fjender. Derfor ser man rigtig mange af dem lige nu, men antallet vil falde hen over sommeren, i takt med at de naturlige fjender kommer frem.

»Så i første omgang kan man prøve at spule med haveslangen og se, om ikke det løser problemet. Har man en plante, der er overinficeret, så kan man eventuelt sprøjte med insektsæbe som kan købes i havecenteret,« foreslår hun.

2) Køkkenhaven

Jorden er omsider blevet varmet godt og grundigt op, og det betyder, at man kan så de ting i køkkenhaven, som kræver varm jord for at spire.

Det gælder blandt andet agurk, squash og majs.

Det skal man så også til at have gjort, for eksempelvis majs har en lang udviklingstid, og skal derfor til at i gang, fortæller Louise Møller.

»Mange har forspiret dem, så man kan plante små planter ud. Men man kan også sagtens nå det ved at så dem nu,« tilføjer hun.

3) Drivhuset

Vil man have agurker i drivhuset, er det også nu, der skal plantes.

Derudover er det vigtigt at få luftet ud i drivhuset, fordi de meget varme dage kan være hård kost i det indelukkede drivhus.

»Man skal have døre og vinduer stående åbne i drivhuset døgnet rundt, når det er så varmt. Det er vigtigt at få luft igennem også om natten, for vi har det også ret varmt om natten,« forklarer Louise Møller.

»Lige så snart vi får det køligere igen, kan man godt lukke døren noget af dagen og om natten, men vinduerne skal være åbne stort set hele tiden,« tilføjer hun.

Direkte sol og kraftig varme kan også blive for meget af det gode for tomater.

»Så begynder bladene at krølle sammen. Man kan købe skyggenet, som man kan hænge op i sit drivhus omkring tomaterne. Man kan også bruge skyggepasta, det ligner tandpasta, som man blander op i vand, og så maler man det på drivhuset for at skabe skygge omkring tomaterne,« fortæller hun.

4) Vanding

Mens vi finder solbriller og parasoller frem og nyder sommersolen, tørrer haven ud. Og derfor er der et par steder, man bør sætte ind med vandslangen i juni.

Der er ingen grund til at vande græsplænen, til gengæld skal køkkenhaven gerne vandes to-tre gange om ugen og roserne en enkelt gang om ugen, når temperaturerne er høje.

Begynder stauderne at hænge med hovedet og vise tegn på tørke, er det også en god idé at vande dem. Og hvis de er blevet plantet i år, er det nødvendigt med vanding, fordi de endnu ikke har udviklet et stort rodnet til at skaffe vand.

Traditionelt er der mange, der klipper hækken omkring sankthans, og det kan man også sagtens, fortæller Louise Møller.

»Men man behøver ikke. Jeg foretrækker at gøre det i midten af juli, for så når den ikke at vokse så meget inden vinter, og så kan man nøjes med at gøre det en enkelt gang.«

/ritzau fokus/