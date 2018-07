Haven i juli: Gød roserne nu og beskær frugttræerne

Det sætter sine tydelige spor, at solen bager, og regnen lader vente på sig.

Og det har ifølge havefaglig rådgiver Louise Møller fra Haveselskabet både positive og negative effekter i haven.

»Man må acceptere, at græsplænen er gul, afsvedet og ser død ud, selv om den ikke er det. Til gengæld er der næsten ikke nogen dræbersnegle, fordi de ligger gravet ned i jorden, til det bliver mere fugtigt«, fortæller Louise Møller.

Her får du overblik over gøremålene i haven i juli.

1) Roserne skal have den sidste gødning

For at få store, tætte roser med mange blomster, er det en god idé at give dem gødning hen over forårs- og sommersæsonen. Og i juli er det blevet tid til den sidste omgang.

»Mange af roserne står i fuld blomst nu og skal også gerne vokse, så de skal gerne have en sidste gang gødning,« siger haverådgiveren.

Man skal ikke gøde efter 1. august, for så kan roserne ikke nå at gå i dvale for vinteren ifølge Haveselskabet.

Har man remonterende roser, som blomstrer hele sommeren, kan man klippe de visne blomsterhoveder væk. Så sætter planten flere knopper.

2) Beskær frugttræerne og få bedre frugt

Har du æbletræer, pæretræer, kirsebærtræer eller blommetræer i haven, så er det en god idé at finde beskæresaksen frem i juli.

»Mange er kede af, at de kommer til at skære nogle af frugterne af, og det er forståeligt nok. Men der sidder stadig masser af frugter tilbage, og træerne har godt af, at kronen ikke er for tæt,« siger Louise Møller og forklarer:

»Der skal kunne komme sol ind til frugterne, og hvis man har en meget tæt trækrone, giver det meget bedre betingelser for svampesygdomme. Så ved at sørge for god ventilation i trækronen mindsker man risikoen for svampeangreb.«

Særligt på blomme-, æble- og pæretræer er der en tendens til, at frugterne sidder sammen i klumper, og der er det en god idé at tynde ud, så der bare sidder en eller to frugter sammen.

»Træerne har ikke energi til at modne de store mængder af frugt, så hvis man tynder ud, får man meget bedre kvalitet af frugten,« forklarer haverådgiveren.

Er træet spinkelt, kan det også være en fordel at lette træet for tunge samlinger af frugt, så grenene ikke knækker.

3) Dæk køkkenhaven til

Tørken i haven er hård kost for planterne og særligt der, hvor jorden er bar. Derfor kan der være brug for en hjælpende hånd eksempelvis i køkkenhaven.

»Man kan hjælpe jorden ved at dække den til med enten halm eller græsafklip for at holde på fugtigheden ved at mindske fordampningen. Det er en rigtig god idé, når vi får så lidt vand,« siger Louise Møller.

»Man kan også gøre det i et staudebed, hvis planterne er så unge, at de ikke helt dækker jorden. Man kan også gøre det rundt om træer og buske, der vil man typisk bruge flis, men man kan også bruge græsafklip.«

For at beskytte køkkenhaven mod skadedyr, kan det også være en god idé at dække blandt andet kål og gulerødder med net, så man undgår de værste angreb fra larver af kålsommerfugl og gulerodsflue.

4) Vand, hvor det er mest nødvendigt

Man skal ikke bare øse ud af de dyrebare vanddråber i haven, slår Louise Møller fast. Og selv om græsplænen er trist og tør, skal den ikke vandes. Den skal nok live op igen, så snart der falder regn, beroliger hun.

Anderledes står det dog til med planter i krukker, køkkenhave og drivhus. Her er det nødvendigt at give lidt flydende førstehjælp.

»I krukker skal man som udgangspunkt vande hver dag, når vi har det så varmt. Men store krukker tørrer ikke lige så hurtigt ud, så man kan altid lige stikke en finger i jorden og mærke, om jorden er fugtig - og så kan man godt springe en dag over,« siger hun og tilføjer:

»Hvis planterne begynder at hænge, så er det faktisk for sent. Selvfølgelig kan man godt nå at vande, men så har de manglet vand i et stykke tid.«

Lad være med at plante nyt på nuværende tidspunkt, for det er svært at holde liv i, når det er så tørt, råder hun.

Mange forlader haven i løbet af juli for at holde ferie andre steder, og der er det en god idé at alliere sig med venner, familie eller naboer for at holde liv i krukker, drivhus og køkkenhave.

»Giv havepasserne lov til at høste fra køkkenhaven og drivhuset som tak for hjælpen. Så går det heller ikke til spilde, selv om man ikke er hjemme,« siger Louise Møller.

5) Hækken kan klippes

Har du ventet med at klippe hækken, så er det smart at få den klippet i midten af juli. På den måde kan man også nøjes med den ene klipning hen over sommeren.

»Det kan være en fordel at klippe den en lille smule smallere i toppen end bunden, så hele hækken får lys. Så får man en tæt hæk fra bund til top,« siger Louise Møller.

