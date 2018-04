Hashsag: Anklager tiltales for at instruere politividner

Anklagemyndigheden rejser nu tiltale mod en 45-årig anklager for at have misbrugt sin stilling, for at have løjet over for retten og for at have forsøgt at påvirke politividner i forbindelse med en straffesag om hashsalg på Christiania.

Det oplyser konstitueret rigsadvokat Jan Reckendorff.

»Den omfattende efterforskning viser efter min opfattelse, at en anklager groft har tilsidesat det ansvar, som vi og samfundet har givet hende. Det er en helt usædvanlig og meget alvorlig sag,« siger han.

»Ingen må kunne stille spørgsmål ved anklagemyndighedens objektivitet og ordentlighed. Det er simpelthen en del af fundamentet for vores straffesystem i Danmark,« lyder det videre.

/ritzau/