Harvard-professor: »Kokosolie er noget af det værste, du kan spise«

Kokosolie er de seneste år blevet ganske populær indenfor helseverden. Det er nemlig godt for det hele. Alt fra dit hår til dit insulinniveau. Det er i hvert fald dét, man kan læse sig til mange steder på internettet. Men måske er dét billede blot en myte.

Harvard-professor og epidemiolog Karin Michels siger nemlig nu, at kokosolie er »ren gift« og »noget af det værste, du kan spise«. Det skriver The Guardian. Udmeldingen kom under et oplæg på et tysk universitet, og kan ses på YouTube. Oplægget er på tysk.

Karin Michels advarsel er baseret på kokosolies høje indhold af mættet fedt, som kan øge det såkaldte LDL-kolesterol og dermed give større risiko for hjerte-kar-sygdomme. Kokosolie indeholder omkring 80 procent mættet fedt, hvilket er mere end det dobbelte i for eksempel svinefedt, fremhæver Karin Michels.

Organisationer bakker også op

Udmelding fra Harvard-professoren står ikke alene, skriver The Guardian. For eksempel har British Nutrition Foundation også fastslået, at der ikke findes nogen stærke beviser for, at kokosolie har en gavnlig helbredseffekt. De siger, at kokosolie kan indgå i en varieret kost, men i små mængder.

De bakkes op af The American Heart Association, som har undersøgt, hvorvidt der er positive virkninger ved at spise kokosolie. De fraråder dog også at spise olien.

»Vi vil råde til, at man undgår at spise kokosolie, fordi kokosolie øger niveauet af LDL-kolesterol, og der ikke findes nogen videnskabelige beviser for eventuelle gavnlige effekter ved at spise produktet,« skriver The Guardian om The American Heart Associations konklusion.

På trods af at den populære olie måske nærmere giver en blodprop end en helsevirkning, er salget i Storbritannien ifølge The Guardian de sidste år steget fra 1 million pund til 16,4 millioner pund. Det er blandt andet sket, fordi kendte personer har promoveret produktet, heriblandt skuespilleren Gwyneth Paltrow og tv-personligheden Kourtney Kardashian.