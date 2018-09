Handelskonflikten truer ikke dine investeringer - endnu

Hvordan skal du forholde dig som privatinvestor til handelskonflikten mellem USA og Kina? Er der grund til at være på vagt med de private investeringer?

»Ja, til dels,« siger seniorstrateg Ib Fredslund Madsen fra Jyske Bank.

Han anbefaler, at du er endnu mere selektiv i dine investeringer og holder et skarpt øje med de sektorer og regioner, der trækkes ind i handelskonflikten.

»Dernæst gælder det om at have en god spredning i aktieporteføljen og ikke at satse alt for meget på kinesiske aktier,« siger han.

Netop det kinesiske aktiemarked har været i fald, siden handelskonflikten tog fart i foråret.

Senest er konflikten blevet yderligere optrappet, da den amerikanske præsident, Donald Trump, for nylig lagde told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar. Kineserne har nok engang svaret igen med et modtræk.

På trods af den eskalerende handelskonflikt er der dog endnu ikke tale om, at en decideret handelskrig er brudt ud, selv om udviklingen kan virke voldsom.

Det siger professor Kjeld Erik Brødsgaard, Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse ved CBS.

»Det kan virke uoverskueligt, hvor vi er på vej hen. Det er de to største internationale spillere, og derfor vil det komme til at påvirke os alle sammen, hvis det udvikler sig til en handelskrig.«

Men selv om udsigterne kan være dystre, bør du slå koldt vand i blodet og ikke overreagere på risikoen for en regulær handelskrig. Det mener Ib Fredslund Madsen fra Jyske Bank.

»Dog vil det være en god idé at drosle lidt ned på de risikable investeringer og i stedet investere lidt mere defensivt. Men det er ikke sådan, at man behøver at gå i skyttegraven,« siger han.

Da handelskonflikten startede i foråret, blev også de danske virksomheder, som har kinarelaterede aktiviteter af større betydning, ramt.

»Det er stadig ok at være lidt afventende over for de virksomheder, der har meget store aktiviteter i Kina,« siger Ib Fredslund Madsen.

Hverken han eller professor Kjeld Erik Brødsgaard tror dog på, at det får lov til at ende med en regulær handelskrig. Dertil er interesserne for store.

»Holdningen er, at der skal findes en løsning, og det vil især kineserne arbejde for. Det er ikke i deres interesse, at det ender i en handelskrig. Derfor vil de gå meget forsigtig frem,« siger Kjeld Erik Brødsgaard.

Og hvis det endelig skulle ende i en handelskrig, vil den næppe være langvarig. Det mener i hvert fald Ib Fredslund Madsen.

»Vi får næppe en handelskrig, der kommer til at vare i ret mange år. Parterne vil på et eller andet tidspunkt være nødt til at søge sammen,« siger han.

