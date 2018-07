Han kom til Danmark for at se ishockey og endte bag tremmer: »Jeg er virkelig ked af det, der er sket«

Efter 50 dage som varetægtsfængslet har slovakisk skatteadvokat nu fået sin dom for sammenstød med Justitsministerens kæreste. Han fik 40 dage og en udvisning fra Danmark for vold, men retten ikke fandt belæg for, at der skulle ligge homofobiske motiver bag.