Håndværkere idømmes fængsel for vold mod lærling

Fire håndværkere er mandag blevet fundet skyldige i grov vold mod en lærling, der blev mishandlet med blandt andet et kosteskaft.

Det har Retten i Kolding afgjort.

To af de tiltalte på henholdsvis 25 og 30 år er blevet idømt otte måneders fængsel.

To medtiltalte er blevet idømt mildere straffe - henholdsvis tre måneders fængsel og 40 dages fængsel. I sidstnævnte tilfælde gøres dommen betinget.

De to mænd på 32 og 36 år, der ikke er danske statsborgere, udvises samtidig betinget.

De har alle nægtet sig skyldige og hævdet, at det blot var udtryk for drengerøvsagtige drillerier.

Volden mod lærlingen fandt sted over et halvt år fra marts til september 2016 på byggepladser i Horsens, Odense og på firmaadressen i Kolding.

Anklager Anna Holm, Sydøstjyllands Politi, er umiddelbart tilfreds med dommen og mener, at den sender et stærkt signal.

- Dommen sender et signal til arbejdsgivere om, at man skal være aktivt opsøgende for at sikre, at alle trives på en arbejdsplads. Specielt når man har med så unge mennesker at gøre som her, siger hun.

De fire håndværkere blev ikke fundet skyldige efter straffelovens paragraf om voldtægt, sådan som anklageren havde krævet.

De blev i stedet dømt efter straffelovens paragraf om grov vold.

Poul Laverenz Sørensen, der er faglig sekretær i 3F Kolding, var med til at rejse sagen sammen med lærlingen.

Han mener, det er en god dom, der er afsagt.

»Nu er det slået fast, at det, der er foregået her, er så groft, at det ikke kan affejes som værkstedshumor,« siger han med henvisning til de tiltaltes egne forklaringer.

Den tidligere lærling krævede 175.000 kroner i godtgørelse for tort af de tiltalte.

Retten tildeler ham en tortgodtgørelse på 10.000 kroner.

En af de dømte har øjeblikkeligt meddelt, at dommen ankes til frifindelse. Tre andre har udbedt sig betænkningstid.

/ritzau/