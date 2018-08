Håndkøbsmedicin bliver påvirket af hedebølgen: Disse ting skal du være opmærksom på

Der er ingen tvivl om, at sommeren er ekstra varm i år. Og det ser ud til at fortsætte.

De høje temperaturer, der hærger Danmark i øjeblikket, påvirker græsplænerne, evnen til at falde i søvn om aftenen, men også den medicin, man oftest har liggende i hjemmet, og som man kan købe i håndkøb.

Den langvarige sommervarme har fået flere supermarkeder og detailforretninger til at melde til Lægemiddelstyrelsen, at de har svært ved at holde temperaturen lav nok til at kunne opbevare håndkøbsmedicin på hylderne.

Men også i hjemmet skal man tænke over, hvordan man opbevarer sin medicin.

Det bedste råd er at læse indlægssedlen og orientere sig om, hvad der er vigtigt i forhold til de lægemidler, man har i hjemmet. Det er oftest tabletter, man har liggende, som har det bedst ved stuetemperatur, men man skal ikke begynde at lægge medicin i køleskabet, hvis det ikke fremgår af pakningen.

De fleste lægemidler kan tåle at opbevares kortvarigt i højere temperaturer end anbefalet. Hvis der er noget medicin, der skal opbevares koldt, vil apotekerne altid gøre opmærksom på det, forklarer Helle Jacobsgaard, der er farmaceut i Apotekerforeningen.

»Man skal ikke være bekymret for sin medicin derhjemme. Den medicin, som skal opbevares ved stuetemperatur, har man oftest ikke liggende så længe. Men man skal ikke lade medicinen ligge, hvor der er meget solskin, eller i et fugtigt badeværelse,« siger hun.

Butikker undgår advarsler og bøder

På grund af varmen har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at butikker kan vælge at stoppe salget af håndkøbsmedicin frem til 1. september 2018, hvis de har problemer med at holde den rette temperatur.

Det vil sige, at en butik kan vælge ikke at forhandle håndkøbsmedicin inden for perioden uden at få en anmærkning om overtrædelse af reglerne eller eventuelle bøder. Hvis lægemidler i forretningerne opbevares i for høje temepraturer, er de ikke længere salgbare og skal destrueres.

»Når butikkerne har fået en tilladelse til at sælge håndkøbsmedicin, har de pligt til at levere seks typer af lægemidler. Det, man kalder for et basissortiment. Lige nu er det vanskeligt for nogle butikker at holde den temperaturgrænse, som det kræver, når man har håndkøbsmedicin. Reglen er højst 25 grader, medmindre der står andet på pakningerne,« siger Frank Bøgh Madsen, der er sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen og tilføjer, at det er første gang, at man giver tilladelse til at stoppe salget af håndkøbsmedicin for en periode.

Lægemiddelstyrelsen har opfordret butikker til at skilte tydeligt, hvis man har valgt i en periode ikke at sælge håndkøbsmedicin som følge af varmen. Hvis man ikke vil risikere at gå forgæves, anbefaler Frank Bøgh Madsen, at man går på et apotek for at købe håndkøbsmedicin. Eller hvis man ved, at der altid er køligt i sit lokale supermarked, er chancen for, at de stadig sælger lægemidler, også god.

Hvis varmen fortsætter efter 1. september, er der mulighed for, at perioden forlænges.