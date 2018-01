Breaking news

H.C. Ørsteds tiptipoldebørn stævner det gamle DONG: »De kan ikke blive ved med at kalde sig Ørsted«

Tre efterkommere af H.C. Ørsted er klar til at lægge sag an mod det tidligere DONG, der i efteråret tog navn efter den afdøde videnskabsmand. »Det er ikke i hans ånd, at han skal bruges som plakatsøjle,« siger efterkommer. Advokat for Ørsted A/S afviser, at der er noget at komme efter.