Gymnasieklar fødselar: Prins Felix fylder 16 år

Søndag er der royal fejring i det danske kongehus, hvor prins Felix fylder 16 år.

Prins Felix kom til verden den 22. juli 2002 klokken 10.56 på Rigshospitalet i København som andet barn af grevinde Alexandra - på det tidspunkt prinsesse Alexandra - og prins Joachim.

Ved fødslen vejede prins Felix 3486 gram og var 52 centimeter lang - fire centimer længere end sin storebror, prins Nikolai.

Prins Felix blev døbt den 4. oktober 2002 i Møgeltønder Kirke og fik ved dåben det fulde navn Felix Henrik Valdemar Christian samt titlerne prins til Danmark og greve af Monpezat.

Han er lillebror til prins Nikolai og storebror til sine to halvsøskende, prinsesse Athena og prins Henrik, som prins Joachim har med prinsesse Marie.

Prins Felix blev konfirmeret sidste år i Fredensborg Slotskirke og skal efter sommerferien begynde i gymnasiet på Gammel Hellerup Gymnasium.

Modsat sin far og storebror, der gik på henholdsvis Øregård Gymnasium og kostskolen Herlufsholm, har prinsen nemlig valgt at læse et helt tredje sted.

Ugebladet Tæt På talte for nylig med grevinde Alexandras privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen, om valget.

»Grevinden oplyser, at hun er glad for, at prins Felix har valgt et rigtig godt gymnasie i deres nye lokalområde,« sagde Helle von Wildenrath Løvgreen til ugebladet.

Efter gymnasiet håber prins Felix på at følge i fodsporene på sin storebror, som til efteråret begynder på reserveofficersuddannelsen ved Varde Kaserne.

»Jeg kunne godt tænke mig det samme som min bror. Først i gymnasiet og så i forsvaret bagefter,« sagde prinsen i maj til ugebladet Se & Hør.

Prins Felix er dronningens andet barnebarn og nummer otte i rækken til den danske trone.

/ritzau/