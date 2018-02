Gymnasieelever har alt for højt fravær: »Det vidner om en sjasket kultur«

En ny stikprøve af fravær i gymnasier viser, at elever bliver væk i op til hver femte time. Undervisnings­ministeren vil se på, om reglerne skal strammes. Men rektorformand mener, at højt fravær kun er et problem for få elever: »Det er Generation Fornuftig, der går i gymnasiet i dag,« lyder det.