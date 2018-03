Guide: Sådan sikrer du dine oplysninger på Facebook

Det er ingen hemmelighed, at Facebook er rige på oplysninger om deres mere end to milliarder brugere, eller at de tjener stort på at skræddersy reklamer til dig på baggrund af din personlige profil. Men mange ved ikke, at man selv kan gøre en indsats for at sikre sine oplysninger markant bedre på det sociale medie.

Berlingske giver dig en lynguide til, hvordan du kan gøre din profil mere privat.

Ifølge seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, Anette Høyrup, er Facebooks omgang med dine oplysninger i strid med loven. Hun retter især skarp kritik mod det sociale medies samtykkeerklæring, der er på længde med en roman og giver en række beføjelser, som ifølge seniorjuristen er ulovlige.

Hun er ikke alene. I sidste måned vurderede en tysk domstol, at Facebooks standardinstillinger og nogle af dens brugerbetingelser var i strid med loven. Samtidig vurderede retten at dele af den tilladelse, Facebook-brugere giver til virksomhedens brug af data, var ugyldig. Det var sammenslutningen af tyske forbrugerorganisationer (VZVB), som førte sagen og beskrev afgørelsen, skriver Reuters.

Andre selskaber end Facebook benytter også de såkaldte tredjeparts-cookies, som gør virksomhederne i stand til at følge dit digitale fodspor, selv når du er på andre hjemmesider end deres egen. Hvis du helt vil undgå det, skal du ændre indstillingerne i din browser.

Det er forskelligt, hvordan man gør det, men Forbrugerrådet Tænk har skrevet en guide til de forskellige browsere her.