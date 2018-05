Grøn vision koster parkeringspladser ved Torvehallerne

Henter før-efter billede...

Visualisering af forslag til fremtidens Rømersgade set fra Frederiksborggade mod Botanisk Have. Visualisering: Gottlieb Paludan Architects A/S.

Biler og trafikal hurlumhej skal, som i andre dele af København, have mindre magt ved Torvehallerne tæt på Nørreport Station. Ørstedsparken skal hænge bedre sammen med Botanisk Have. Cyklister og deres cykler skal have mere plads og tryghed, og flere træer skal gøre gaderne i området mere attraktive, og, som det hedder, »understøtte fortællingen om Københavns historiske fæstningsring«.

Det er visionen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, der torsdag aften fremlægger planerne på et informationsmøde sammen med det rådgivende ingeniørfirma Sweco og landskabsarkitekter fra Gottlieb Paludan. Borgere og erhvervsdrivende er indbudt til at komme med deres syn på planerne. I sin nuværende form vil projektet koste små 36 mio. kroner.

Henter før-efter billede...

Vendersgade foran Torvehallerne - nu og måske i fremtiden.

Hvis det gennemføres uden større justeringer, vil det blive behandlet politisk til efteråret og i givet fald stå færdigt i 2021. De op mod 60 parkeringspladser, der skal sløjfes for at muliggøre kvarterets ansigtsløft, vil borgere og erhvervsdrivende, ifølge kommunen, kunne finde i parkeringskælderen på Israels Plads.

Nye brostensbelægninger, cykelstativer, nye fortorve, plantebede og smallere gader skal, som det hedder, gøre nogle af gaderne mere »intime«. Projektet er et led i kommunens »Optimeringsplan - cykelby 2025«, der skal forbedre fremkommeligheden og trygheden for Københavns cyklister.

Se projektbeskrivelsen fra Københavns Kommuner her.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, Enhedslisten, skriver i en mail:

»Gennem flere år har københavnere henvendt sig for at få gjort Vendersgade mere tryg for cyklister og gående, og det ønske skal projektet tage hånd om, når vi forbedrer fremkommeligheden for de bløde trafikanter. Samtidig får vi skabt bedre cykelparkeringsforhold, så området får en bedre sammenhæng og fremstår mindre rodet.«