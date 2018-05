Grøn grillguide til vegetariske alternativer

Der findes flere og flere plantebaserede alternativer til kød, og efterhånden er der også kommet grønne udgaver af bøffer og grillpølser på hylderne.

Det kræver bare et lidt andet håndelag at grille de plantebaserede alternativer, for modsat eksempelvis bøffer af oksekød, som skal have kort tid på grillen for at bevare saft og kraft, bør de grønne udgaver gennemtilberedes, så man ikke efterlades med en fersk fornemmelse.

Det fortæller kogebogsforfatter Maria Engbjerg, der udvikler plantebaserede opskrifter, som hun også deler på sin blog, Vanløse Blues.

»Jeg har bedst erfaring med at forbage tingene i ovnen, så de bliver mere faste i strukturen, inden de smides på grillen,« siger hun og fortsætter:

»Giv det derefter noget olie eller marinade, som du også ville gøre med kød, inden du lægger det på. Fordi alternativerne ikke har samme struktur som kød, så er det ikke alt, som måske egner sig til at komme direkte på grillen. Det kan i stedet lægges i en grillbakke, et fad eller på et stykke stanniol,« siger Maria Engbjerg.

Udfordringen ved at grille især plantebaserede bøffer er, at nogle af dem kan klistre på risten og falde fra hinanden, tilføjer generalsekretæren hos Dansk Vegetarisk Forening, Rune-Christoffer Dragsdahl.

»Overordnet set kan man tjekke ingredienslisten. Er der æg, æggepulver, kartoffel, kikærtevand, hørfrø- eller chiafrøskum, som er en slags æggehvide-erstatning, i, så er der størst sandsynlighed for, at det hænger sammen,« siger han og tilføjer:

»Der findes et produkt på dåse af jordnødder, som kan skæres ud til nogle bøffer, og de er et sikkert valg. De kan sagtens grilles og falder absolut ikke fra hinanden,« tipper Rune-Christoffer Dragsdahl.

Kød er blandt de råvarer, der rummer umami, som sammen med sødt, salt, bittert og surt udgør de fem grundsmage.

Selv om man griller vegetariske alternativer, kan man sagtens tilsætte umamismagen der.

»Kød smager selvfølgelig af noget, men tit handler det også om, hvad vi tilfører af smag, især når vi laver det på grillen. Der er det jo den brændte, røgede smag, man går efter, og den smag kan man også sagtens få frem i en plantebøf,« siger Maria Engbjerg.

»Man kan smøre med tomatpuré, bouillon, soja, tamari, balsamico, miso og barbecuesovs eller tilføre røget paprika,« tipper hun.

Generelt skal plantebaserede alternativer have lidt længere tid over gløderne end kød.

»En bøf af råt kød skal nærmest lige kysse grillen, før den er færdig. Alternativerne skal have længere tid,« siger Maria Engbjerg og fortsætter:

»Alternativerne kan heller ikke tåle lige så høj varme og skal helst ligge ude i kanten. Ellers får de den megasprøde stegeskorpe, men ikke rigtig noget tilberedning i midten - det er jo det, man ønsker med kød, men ikke altid med alternativerne.«

/ritzau fokus/