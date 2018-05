Grøn ferie: Drop mellemlandingen og brug hotellets sæbe

De fleste ved godt, at flyrejsen er en gevaldig klimasynder. Men det er ikke altid en mulighed at skære flyrejsen fra, hvis man vil ud at opleve verden.

Så hvis vi skal slå et slag for bæredygtighed i feriesæsonen, bliver det nødt til at være med de realistiske briller på.

Det fortæller Christian Møller-Holst, som er stifter af hotelportalen Goodwings.com, hvor man ved at booke fly og hotel udløser en donation til en valgfri ngo, som eksempelvis planter nye træer, eller til organisationer, der sørger for rent drikkevand i udviklingslande.

»Tag udgangspunkt i virkeligheden. Et råd, som »lad være med at tage på ferie«, nytter ikke noget. Så lad os se på smartere måder at forbruge,« siger Christian Møller-Holst og tilføjer:

»Der er et meget stort prisfokus. Mange bruger gerne lang tid på at kunne spare nogle kroner på flybilletten. Derfor kan man ikke komme med en virkelighedsfjern tilgang, hvor folk bare skal betale mere for bæredygtighed, for så falder interessen.«

Det er altså afgørende, at bæredygtighed ikke bare bliver ensbetydende med besværligt og dyrt.

Hos rejsebureauet Jesper Hannibal har de forsøgt at lave deciderede grønne rejser. Men selv om interessen er der for det grønne, må det ikke være med for mange omkostninger, fortæller Troels Brunsgaard Pedersen, som er kommunikationsansvarlig hos Jesper Hannibal.

»Der er jo også et økonomisk aspekt. Ofte bliver det lidt dyrere rejser, fordi der skal tages nogle hensyn. Man skal måske bruge nogle hoteller, der lægger penge i bæredygtighed, og som derfor koster mere,« siger han og fortsætter:

»Man kan mærke, at det er noget, der er i folks bevidsthed. Men i den helt rene form er det stadig svært at sælge en helt igennem grøn og bæredygtig rejse.«

Det er mest miljøvenligt at skifte flyet ud med eksempelvis tog eller bil. Men selv hvis man skal flyve, kan man skære CO2-udledningen ned.

»Man kan droppe mellemlandingen. Mange gange er de billigste flyruter med mellemlanding. Men det er ved takeoff og landing, at der bliver udledt enormt meget CO2. Der kan også være fordele ved flyselskaber med nyere fly,« siger Christian Møller Holst.

Fakta: Grønne tiltag - Spis lokalt, og drop plastikbestikket. - Tag cyklen, gå en tur eller brug offentlig transport. - Overvej ferie med tog eller bus. - Hvis du skal flyve, så drop mellemlandingen. - Spar på vandet og energien på feriestedet. Kilder: Troels Brunsgaard Pedersen, Christian Møller-Holst. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Troels Brunsgaard Pedersen nævner, at man kan forsøge at kompensere for sin udledning ved at købe godtgørelse, når man køber flybillet. Det kan eksempelvis gå til at plante nye træer.

Man kan også overveje sine transportmidler, når man er ankommet til destinationen, foreslår han. I stedet for at hoppe ind i en bil kan man overveje at cykle, gå eller tage en rickshaw.

»Man får også nogle superfede oplevelser af det, hvor man kommer tættere på lokalbefolkningen,« tilføjer han.

Selv om man har glædet sig til den ultimative afslapning, betyder det ikke, at man skal lade den sunde fornuft blive derhjemme.

»Når man tager på hotel på ferie, er det meget besnærende at tage et karbad. Men tag et brusebad i stedet, det bruger meget mindre vand,« siger Christian Møller-Holst.

De små flasker med sæbe, shampoo og balsam, som står klar, når man ankommer til mange hoteller, skal man endelig kaste sig over.

»Ellers bliver de ofte smidt ud, så man skal bare bruge dem eller tage dem med sig videre. Når de er tomme, kan man selv fylde dem op til den næste rejse,« siger han.

Airconditionen på hotellet behøver ikke køre løs hele dagen. Nøjes med at bruge den, når I rent faktisk er hjemme og har behovet, siger han.

Tænk også over at begrænse plastikbelastningen - eksempelvis i form af sugerør og plastikbestik. Man kan tage sit eget rigtige bestik med, som kan bruges igen og igen, og man kan medbringe en flaske, der kan fyldes op.

/ritzau fokus/