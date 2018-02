Grevinde Alexandra: Vi er alle tre i dyb sorg

Grevinde Alexandra og hendes to sønner, prins Nikolai og prins Felix, er alle meget påvirkede af prins Henriks død.

Det oplyser grevindens privatsekretær til Ekstra Bladet.

»Vi er alle tre i dyb, dyb sorg over prinsens bortgang. Prinserne er meget berørte over situationen, men de er rigtig glade for, at de fik sagt farvel til deres elskede grandpapa og glade for, at han fik så fin en afslutning på et meget flot liv,« lyder det.

Både prins Nikolai og prins Felix besøgte i løbet af weekenden flere gange prins Henrik på Rigshospitalet i København.

Tirsdag meddelte kongehuset, at prins Henrik var blevet overflyttet til Fredensborg Slot efter eget ønske, hvor han ville tilbringe sin sidste tid.

Prins Henrik, der blev 83 år, sov stille ind klokken 23.18 tirsdag på Fredensborg Slot.

Læs også Prins Henriks store vennekreds: Musiker og mode-boss i inderkredsen

Ved hans side var dronning Margrethe og parrets to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim, fremgår det af en pressemeddelelse.

Grevinde Alexandra husker sin tidligere svigerfar som en varm og livsglad mand.

»Prins Henrik var en mand med stor kærlighed til livet og et dejligt, kultiveret og spontant menneske. Han var en lattermild verdensmand, og var der altid for sine børnebørn,« lyder det på vegne af grevinden.

Grevinde Alexandra blev gift med prins Joachim 18. november 1995. Parret blev siden separeret 22. september 2004 og skilt 8. april 2005.

Sammen fik de sønnerne prins Nikolai og prins Felix, der i dag er henholdsvis 18 år og 15 år.

Læs også Her var prins Henrik mest sig selv: Cayx var hans frirum

/ritzau/