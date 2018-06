Grevinde Alexandra: Danmark er et godt sted for børn

Der er stor forskel på at lade børn vokse op i udlandet og i Danmark. Det ved grevinde Alexandra, der er glad for, at hun sammen med prins Joachim fik muligheden for at lade sine to sønner vokse op herhjemme.

Det fortæller grevinden i et interview med Her & Nu.

»Danmark er det bedste sted i verden for et barn at vokse op. Det er den bedste start i livet, jeg kan give mine børn, at lade dem vokse op i Danmark,« siger grevinde Alexandra ifølge ugebladet.

»Her er sikkert, de får en god uddannelse, gode venner og det er let at være barn i Danmark. Det er ikke en kamp. Det er stadig muligt for mine børn at gøre helt normale ting,« siger hun.

Prins Nikolai på 18 år skal efter sommerferien tage en toårig reserveofficeruddannelse på Hærens Sergentskole i Varde, mens 15-årige prins Felix starter på Gammel Hellerup Gymnasium.

Faktisk er en stor del af både grevinde Alexandras og børnenes liv ganske almindeligt, fortæller hun.

»Vi handler stadig ind i supermarkedet, og nogle gange står der så noget møg på forsiden af nogle af bladene om os, men vi griner bare af det, for det er jo en del af vores liv. Vi skal bare videre.«

»Men jeg prøver på at gøre så mange normale ting med dem som muligt. Jeg synes, at både deres far og jeg har givet dem nogle virkeligt gode værdier med i deres liv. Det er noget, som jeg er meget stolt af,« siger hun til Her & Nu.

/ritzau/