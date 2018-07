Gør fodring af dit kæledyr til en leg for dyret

De fleste ville formentlig få stress ved tanken om at skulle halse rundt efter ostemaden eller havregrynene, som hver morgen lå gemt et nyt sted i hjemmet.

Men faktisk er det præcis, hvad din hund eller kat har brug for. Det styrker nemlig kroppen og sanserne, hvis fodringen bliver gjort til en leg, hvor kæledyret skal kæmpe lidt for at få stillet sulten.

- Som mennesker gider vi ikke at skulle finde vores mad, men sådan skal man ikke tænke med kæledyr, der skal ligge og sove det meste af dagen væk, mens vi er på arbejde. De har brug for at blive stimuleret, siger Hanne Knude Palshof, der er dyrlæge og formand for Den Danske Dyrlægeforenings faggruppe for familiedyr.

Det gælder ikke mindst for hunde og katte, som lever indendørs i lejligheder, hvor udsigten til motion ofte kan være begrænset. Her er kæledyrets helbred i værste fald på spil, hvis de ikke bliver aktiveret, påpeger dyrlægen.

- Vi oplever virkelig store problemer med diabetes hos især indekatte, og det skyldes, at de ikke er særligt fysisk aktive. Så hvis kæledyrene kun har en lille lejlighed at gå rundt i, er det godt at drille dem lidt på den her måde, siger Hanne Knude Palshof.

Helt konkret foreslår hun, at man gør fodringen til en gemmeleg, hvor godbidder for eksempel gemmes i sofaen, og madskålen stilles på udfordrende steder for dyrene.

- Der er også entusiastiske katteejere, som bygger hylder i deres hjem, hvor katten så skal hoppe op på hylderne for at finde maden. Gider man at have bare to af den slags hylder i sit hjem, ville det være til stor gavn for dyret, bemærker Hanne Knude Palshof.

For hundenes vedkommende handler den drilske fodringsleg i højere grad om at skærpe deres sanser, da de logrende væsner - modsat katte - er lettere at aktivere ved ganske enkelt at lufte dem i snor.

- Man kan for eksempel købe et snusetæppe, hvor man gemmer godbidderne i tæppet, og så skal hunden bruge sin snude til at finde dem, foreslår Maibrit Søholm Grøndal, der er marketingkoordinator i butikskæden Petworld.

- Det er god hjernegymnastik for kæledyret.

Fakta: Stimuler dit kæledyr via fodring

- Stil madskålen et nyt sted i hjemmet hver dag, som hunden eller katten skal finde frem til.

- Gem godbidder bag sofaen eller på hylder, så dyret skal kæmpe lidt for at få fat i maden.

- Køb et snusetæppe eller en foderbold, som er designet til at aktivere kæledyrene, mens de bliver fodret.

Kilder: Hanne Knude Palshof, Maibrit Søholm Grøndal.

/ritzau fokus/