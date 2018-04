Godt 2.500 børn med underretninger om overgreb fik ingen hjælp fra kommunen

Næsten hvert andet af de børn, som kommunerne fik gentagne og grove underretninger om i 2015, blev ikke hjulpet af kommunen. Børnene fik således ingen social børneforanstaltning i form af anbringelse uden for hjemmet, tildeling af en fast kontaktperson eller samtaler med en kommunal sagsbehandler. Underretningerne fandt sted i 2015, men børnene fik hverken hjælp i 2015 eller 2016. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse fra Danmarks Statistik.

Resultaterne overrasker eksperter, som over for Information efterlyser handling fra socialministeren eller socialstyrelsen.

»Jeg er meget overrasket over, at tallet er så højt. At der er så mange børn, som udsættes for det, man må kalde for kommunalt omsorgssvigt,« siger psykolog i Red Barnet Kuno Sørensen.

En underretning er en indberetning fra eksempelvis en lærer eller pædagog om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Kommunerne fik i 2015 grove og gentagne underretninger om i alt 5.900 børn, viser undersøgelsen. En grov underretning dækker over, at barnet har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb eller hvor der er misbrug eller kriminalitet hos forældrene. For de 5.900 er der 45 procent altså omkring 2.650 børn der ikke fik hjælp af kommunen i form af en social børneforanstaltning.

Det er »dybt overraskende«, siger Anne-Dorthe Hestbæk, seniorforsker i VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

»Måske skulle socialministeren og Socialstyrelsen iværksætte en undersøgelse af nogle af disse sager. Er der tale om et konkret svigt af børn, eller har forholdene i familien på mirakuløs vis ordnet sig, eller har familien søgt privat hjælp?«Børne- og socialminister Mai Mercado (K) mener ikke, at tallene fra Danmarks Statistik giver det fulde billede af behovet for støtteforanstaltninger til børn, der er blevet underrettet om.

»Man kan ikke udlede den sammenhæng mellem underretninger og behovet for sociale foranstaltninger, som Danmarks Statistik gør. Derudover er det ikke alle børn, der underrettes om, som har et behov for en social foranstaltning, og derfor har jeg tiltro til, at kommunerne håndterer opgaven, som de skal,« skriver ministeren i en mail til Information.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra KL.