Glem truslen fra Rusland. Vi er selv de værste spredere af fake news

Det bliver ikke ondsindede russiske internettrolde, der kommer til at forurene den kommende danske valgkamp med fake news. Det skal vi skam nok selv sørge for, hvis man skal tro ny forskning fra Sverige og Danmark.

En ud af tre nyhedsartikler, som blev delt på Twitter under den svenske valgkamp, kom fra hjemmesider, som »offentliggør bevidst vildledende information«, hedder det i en undersøgelse fra britiske Oxford Internet Institute.

Af alle de valgkampe, Oxford-forskerne har overvåget i Europa, var den svenske den hidtil mest inficerede af falske eller manipulerede historier, og langt de fleste af de »junk news«-historier, som blev delt, havde svensk oprindelse. Manipulationen kom indefra, så at sige.

»I runde tal kan man sige, at for hver gang to artikler med professionelt indhold blev delt, blev én junk news-artikel delt. Junk news udgør derfor en betydelig del af samtalen i den svenske valgkamp,« hedder det i undersøgelsen.

Jimmie Åkesson, lederen af Sverigedemokraterna, fik et udmærket valg 9. september. Måske blandt andet takket været onlineaktiviteten i valgkampen. Store dele af de fejlbehæftede, overdrevne eller ligefrem falske historier, der var i omløb på sociale medier, var gunstige for Sverigedemokraterna, viser undersøgelser fra Oxford Internet Institute og det svenske forsvars forskningsinstitut, FOI.

»Skodnyheder«

Undersøgelsen bruger betegnelsen »junk news« for artikler, som ikke nødvendigvis er 100 pct. falske, men som er overdrevne, manipulerede eller på anden vis i strid med almen journalistisk etik om fairness, kildekritik og forelæggelse for den angrebne part.

Disse »skodnyheder«, om man så må sige, kom primært fra tre hjemmesider, nemlig Fria Tider, Samhällsnytt og Nyheter Idag - en art blogmedier, som ofte kredser om truslen fra islam og tydeligt støtter det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna. I stil kan de tre sites måske bedst sammenlignes med Den Korte Avis herhjemme.

De tre ganske professionelt udseende hjemmesider har, skal det siges, protesteret over at blive defineret som »junk« eller »fake news«. Sverigedemokraternas pressechef, Joakim Wallerstein, siger til Reuters, at han ikke kender meget til den redaktionelle holdning på de pågældende sites, og han finder det »mærkeligt, at et udenlandsk institut prøver at sætte mærkat på diverse nyhedsudbydere i Sverige som »junk news««.

Det svenske forsvars forskningsinstitut, FOI, holdt i foråret øje med aktiviteten på bl.a. Twitter og analyserede sig frem til, at 2600 ud af omtrent 45.000 konti, som tweetede om det svenske valg, var »automatiserede«.

Da disse »bots« tweeter vedholdende og ekstraordinært meget, kan man ikke udelukke, at de kan påvirke den almene holdningsdannelse. Langt de fleste twitterkonti, som blandede sig i debatten - 37.500 ud af 45.000 - var dog menneskestyrede.

Hovedfjenden er os selv

Danmark skal til valg om mindre end ni måneder, og i sidste uge fremlagde regeringen en 11-punkts plan for at sikre det kommende valg mod fjendtlig påvirkning udefra. Hovedfjenden for en fair, oplyst og sandfærdig valgkamp kan dog vise sig at være en anden: nemlig os selv.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K), udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ankommer til pressemøde, fredag den 7. september 2018 i Udenrigsministeriet. Regeringen vil med en handlingsplan på 11 punkter sikre Danmark mod Ruslands forventede forsøg på at påvirke udfaldet af det næste folketingsvalg.

På Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet er forskere i gang med at analysere danskernes ageren i politisk øjemed på de sociale medier. Deres foreløbige konklusioner er bl.a., at et betydeligt udsnit af befolkningen - måske op til ti pct. - bevidst spreder falske historier på sociale medier. Vel at mærke selv om de ved, at der er tale om falsum, konspirationer eller propaganda.

»Især i medierne har der været fokus på, hvor fake news kommer fra, og mange har den opfattelse, at det er russiske troldefabrikker, som producerer dem, og robotter, der spreder historierne. Men vi kan se - og det bekræfter et andet studie, som blev publiceret i tidsskriftet »Science« i foråret - at det primært er mennesker af kød og blod, der spreder falske nyheder,« siger professor Michael Bang Petersen.

Og det har vi altid gjort. Vores selvopfattelse af mennesket som et sandhedssøgende dyr er simpelthen, ja, »fake«.

»Når vi står i situationer, hvor vi føler os truede, bliver vi enormt opmærksomme på information, som vi kan bruge til at portrættere fjenden som fæl - og mindre interesserede i sandt og falsk. Nogle af de bedst dokumenterede eksempler på dét er fra studier af etniske massakrer, hvor falske rygter har spillet en helt afgørende rolle i forhold til at opildne folk,« siger han.

Han og kollegernes forskning tyder på, at de føromtalte ti pct. af befolkningen, som mod bedre vidende spreder falsk information, således er »voldsparate«:

»Det er ikke folk, som har skabet fuld af molotovcocktails eller er på vej ud på gaden for at slås med politiet. Men vores undersøgelser viser, at der er en ekstrem frustration ophobet i nogle grupper, som har et »behov for kaos«. En lyst til at »brænde det hele ned«. De føler sig marginaliserede, ensomme, lavt placerede i det sociale hierarki og snydt for en status, som de ikke har,« siger Michael Bang Pedersen.